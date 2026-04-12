El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio de diversos bloqueos a todos los puertos navales de Irán.

De acuerdo con un mensaje emitido por el Comando Central de Estados Unidos, esto implicará un despliegue de navíos militares, con el fin de bloquear la salida o llegada de embarcaciones de cualquier país.

¿Cuándo inicia el bloqueo a puertos de Irán por parte de Donald Trump?

En seguimiento a ordenes del presidente Trump, el Comando Central de Estados Unidos anunció que comenzará un bloqueo de los todos puertos de Irán a partir del lunes 13 de abril de 2026 a las 10:00 horas, tiempo del este.

Según el comunicado, la medida se aplicaría de forma “imparcial” a los puertos iraníes situados en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

Pese a esta medida, el Comando Central de Estados Unidos indicó que seguirá permitiendo el tránsito por el estrecho de Ormuz para embarcaciones que viajen entre puertos no iraníes.

Además, se ha instado a los navegantes comerciales a mantenerse informados mediante canales de comunicación oficiales y seguir los protocolos de seguridad establecidos por la armada estadounidense.

Puntualmente, deberán comunicar sus operaciones cuando se encuentren atravesando el Golfo de Omán y se encaminen a navegar por el estrecho de Ormuz.

buques destructores de Estados Unidos (U.S. Navy / Commander, U.S. 2nd Fleet)

¿Qué implica el cierre de los puertos de Irán por Estados Unidos?

De acuerdo con expertos, el bloqueo a los puertos navales de Irán representará un golpe para el comercio energético a nivel global.

Esto toda vez que la región de Medio Oriente representa un mercado importante para el petróleo y gas natural para varios países, por lo que podría significar un incremento importante a los precios energéticos.

Además, podría abrir un nuevo capítulo en los enfrentamientos militares entre Irán y Estados Unidos, toda vez que la medida aplicará también para buques que ya hayan negociado o pagado un peaje para atravesar el estrecho de Ormuz.

A su vez, esto podría generar tensiones diplomáticas, de países que han reiterado una postura en contra de las acciones de Estados Unidos, instando a Washington a abandonar sus intenciones bélicas hacia Irán.