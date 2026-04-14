Ante la crisis energética derivada de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, Donald Trump intenta ejercer presión sobre Reino Unido.

La frustración por no conseguir la liberación total del estrecho de Ormuz, ha conducido a Trump, al Mar del Norte, ubicado entre las Islas Británicas y la parte continental del noroeste de Europa.

A través de su red social, el Presidente de Estados Unidos, señala al Reino Unidos por no explotar el petróleo del brazo nororiental poco profundo del océano Atlántico.

“Europa necesita energía desesperadamente y, sin embargo, el Reino Unido se niega a explotar el petróleo del Mar del Norte, uno de los yacimientos más grandes del mundo. ¡Trágico!” Donald Trump

De acuerdo con el mandatario, de 79 años de edad, Aberdeen, el mayor puerto marítimo del nordeste escocés y centro clave de la industria petrolera, debería estar en pleno auge, en su lugar, Noruega es él único que se enriquece.

“Noruega vende su petróleo del Mar del Norte, al Reino Unido, al doble de precio. Están ganando una fortuna” Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Brendan Smialowski/AFP / AFP)

Por lo muy a su manera pretende “abrirle los ojos a Reino Unido” para explotar al Mar del Norte.

“El Reino Unido, que está mejor situado en el Mar del Norte para fines energéticos que Noruega, debería ¡PERFORAR, CARIÑO, PERFORAR! Es una locura que no lo hagan… ¡Y NO MÁS MOLINOS DE VIENTO!” Donald Trump

Donald Trump pretende “abrirle los ojos a Reino Unido” para explotar al Mar del Norte. (Truth Social)

Guerra con Irán sí afecta a Reino Unido

Las declaraciones de Donald Trump reflejan su intento por sumar nuevos aliados ante su guerra con Irán, conflicto que sí afecta a Reino Unido.

El bloqueo del Estrecho de Ormuz ha elevado el precio del petróleo a máximos históricos, derivando ataques y bloqueos marítimos, situación que desfavorece a Europa.

Siendo el Reino Unido quien sufrirá mayor impacto energético, según estimaciones publicadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que rebajó su previsión de crecimiento para la economía británica del 1,3 % al 0,8 %.

No obstante, como parte de su política para impulsar la transición a energías limpias, el Gobierno británico prohibió nuevas licencias para explotar yacimientos de petróleo y gas en el mar del Norte.