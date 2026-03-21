El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció mediante la red social X la liberación temporal de petróleo iraní varado en buques.

Bessent explicó que la autorización aplica al crudo cargado desde este 20 de marzo y estará vigente hasta el 19 de abril.

El funcionario indicó que la medida busca contener el alza de precios energéticos en medio de tensiones con Irán y volatilidad global.

Estados Unidos libera petróleo iraní para estabilizar precios ante crisis energética global

La exención permitirá comercializar petróleo iraní ya transportado por mar, inyectando cerca de 140 millones de barriles adicionales al mercado energético internacional.

Bessent aseguró que la medida incrementará rápidamente la oferta mundial, aunque reiteró que Washington mantendrá restricciones financieras para limitar ingresos directos de Teherán.

Estados Unidos liberará 140 millones de barriles adicionales al mercado energético internacional (Michelle Rojas)

La decisión forma parte de una estrategia más amplia para contener el impacto económico del conflicto, incluyendo ajustes recientes a sanciones energéticas y medidas logísticas internas.

Entre ellas, se autorizó temporalmente el transporte de petróleo en embarcaciones extranjeras dentro de Estados Unidos para reforzar la distribución interna de combustibles.

El contexto incluye el cierre del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de crudo que ha reducido el suministro disponible.

Esto ha provocado un aumento en los precios, con el barril de crudo Brent superando los 112 dólares y la gasolina entre 3,8 y 4.2 dólares.

Analistas advierten que estas medidas de Estados Unidos podrían ofrecer alivio temporal, mientras persista la incertidumbre energética y continúe la tensión geopolítica en Irán y el resto de la región.