Durante un mensaje emitido a la nación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tras semanas de ataques las Fuerzas Armadas de Irán “está en ruinas”, aunque descartó terminar la guerra por ahora.

“La armada de Irán desapareció, su fuerza aérea está en ruinas”. Donald Trump, presidenta de Estados Unidos

Ante este escenario, Donald Trump afirmó que hasta ahora no ha alcanzado un acuerdo para el alto con Irán, por lo que amenazó con que si el gobierno de Teherán se niega a cooperar, procederá a atacar su infraestructura eléctrica.

Donald Trump incita a países a tomar petróleo pese a cierre de Ormuz (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Trump asegura victoria de Estados Unidos sobre Irán, pero mantiene amenazas

El miércoles 1 de abril, el presidente Donald Trump emitió un discurso sobre la guerra con Irán que fue transmitido en cadena nacional. En este, aseguró que a día de hoy Estados Unidos ha logrado dejar en ruinas a las fuerzas armadas iraníes.

Según el mandatario, el Ejército estadounidense ha logrado eliminar a la gran mayoría de altos funcionarios iraníes, mismos que acusó de terroristas.

Además, afirmó que la Guardia Islámica de Irán “está diezmada”, y aseguró que ha logrado hacer “volar por los aires” la gran mayoría de la infraestructura de misiles.

“Los líderes de Irán, la mayoría terroristas, están muertos. Su mando y control del Cuerpo de la Guardia Islámica están siendo diezmados”. Donald Trump, presidenta de Estados Unidos

De esta manera insistió en que se encuentra en negociaciones con Irán, aunque hasta el momento no existe ningún acuerdo para poner punto final a la guerra.

No obstante, Trump amenazó al gobierno de Teherán con lanzar ataques importantes a su infraestructura eléctrica en caso de negarse a cooperar.

Así, Donald Trump afirmó que la Operación Epic Fury lanzada sobre Irán “es necesaria” por el bien de Estados Unidos, justificando así su intervención sobre el país islámico.

Pese a que analistas señalan que Estados Unidos no estaría ganando la guerra contra Irán, el presidente aseguró que sus fuerzas armadas “han logrado victorias rápidas, decisivas y aplastantes en el campo de batalla”, cumpliendo los objetivos trazados en dicha Operación.