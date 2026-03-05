El caso del ex vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas tiene un nuevo choque diplomático con la demanda de Ecuador para México, pues esta se extenderá hasta 2027

Luego de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) extendiera la demanda por el caso Jorge Glas hasta 2027 para recibir más alegatos.

CIJ estable hasta 2027 presentación de alegato en la demanda de Ecuador a México por caso Jorge Glas

A través de un comunicado la Corte Internacional de Justicia ha extendido un nuevo plazo para que se presenten nuevos alegatos entre Ecuador y México por la demanda del caso Jorge Glas.

Pues Ecuador “indicó que su Gobierno opinaba que se requería una segunda ronda de alegatos escritos en el presente procedimiento”, solicitando un plazo de ocho meses para la preparación de una réplica

A lo que México aceptó pero precisó que sería apropiado que se autorizara la presentación de una réplica y una dúplica, a los CIJ aceptó extender los alegatos en la demanda por el caso Jorge Glas.

“Considerando que Ecuador ha manifestado su intención de abordar en su Respuesta todos los aspectos de la reconvención de México, incluida su admisibilidad, la Corte considera que no está obligada, en la presente etapa del procedimiento, a pronunciarse definitivamente sobre si se han cumplido las condiciones establecidas en el Artículo 80, párrafo 1, del Reglamento de la Corte”. CIJ

Con ello, la Corte ha establecido formalmente los plazos para la presentación de los documentos legales restantes en la demanda de Ecuador a México por caso Jorge Glas con fechas de:

25 de agosto de 2026: Fecha límite para que Ecuador presente su réplica.

25 de febrero de 2027: Fecha límite para que México presente su dúplica.

Asimismo, el tribunal internacional ordenó que se notifique a terceros Estados que tengan derecho a comparecer en el proceso.

NOUVELLE : par une ordonnance du 25 février 2026, la #CIJ a autorisé la présentation d’une réplique par l’Équateur et d’une duplique par le Mexique concernant les demandes présentées par les Parties ...



(1/2) pic.twitter.com/ggHLA4CjPz — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 4, 2026

Caso Jorge Glas enfrenta a Ecuador y México

Ecuador y México se encuentran en un choque diplomático que los ha enfrentado desde el año 2024.

Recordemos que México demandó a Ecuador tras asaltó a la embajada mexicana el 5 de abril de 2024 para detener a Jorge Glas, quien se encontraba dentro de la sede diplomática en asilado político.

Con ello, México alegó la inviolabilidad de las misiones diplomáticas establecida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

Sin embargo, Ecuador contestó con su propia contrademanda ante la CIJ, argumentando que México el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador violó normas internacionales al conceder asilo diplomático al exvicepresidente ecuatoriano.