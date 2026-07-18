Durante un evento de la marca de lujo Bulgari, el seleccionado nacional, Santiago Giménez fue cuestionado sobre el encontronazo con el ecuatoriano Piero Hincapié, pregunta que le formuló un niño: “¿Qué te dijo?”.

Sin embargo, Santiago Giménez dejó a todos con la duda, pues dejó entrever que las palabras de Piero Hincapié no son cosa que un niño deba saber, así como apuntar que rompería códigos del juego y de profesión.

“La verdad, desde que he estado caminando en las calles de México todo el mundo me pregunta lo mismo. No sé si tengas edad para saber lo que me dijo. La realidad es que entre futbolistas tenemos códigos, lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Sé que si lo digo aquí rompería un código, entonces no puedo decirlo”. Santiago Giménez, jugador de la Selección Mexicana

👀Un niño se atrevió a preguntarle lo que todos queríamos saber.

Durante un evento en México, cuestionaron a Santi Giménez sobre el tenso momento con Piero Hincapié en el partido contra Ecuador.

Giménez sorprendió con su respuesta y reveló la confesión que el jugador… pic.twitter.com/qk8vwm3yOd — FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) July 18, 2026

Así fue encontronazo de Santiago Giménez con Piero Hincapié en el México vs Ecuador

El encontronazo de Santiago Giménez con Piero Hincapié que aún da de qué hablar sucedió durante el partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, del pasado 30 de junio.

Luego de que en medio de una discusión entre varios jugadores, Piero Hincapié se cubrió la boca para decirle algo a Santiago Giménez.

Momento en el que Santiago Giménez alertó al árbitro y por lo que fue a una revisión al VAR, para luego expulsar a Piero Hincapié de acuerdo con la nueva regla de la FIFA, ningún jugador puede taparse la boca para dirigirse a otro futbolista.