La fotografía del menor de cinco años de edad detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota ha desatado gran indignación y polémica.

Tras el asesinato de Renee Good, la presencia de los agentes de ICE ha agravado las tensiones en Minnesota, más ahora que han detenidos a almenos cuatro meneres de edad.

Indignación tras la fotografía de menor detenido por ICE en Minnesota

Liam Conejo Ramos, de cinco años de edad, fue detenido junto a su padre en la entrada de casa justo cuando regresaban de la escuela, ubicada en el distrito escolar de Columbia Heights en Minnesota.

En la fotografía se muestra al menor portando aún su mochila, que es sostenida por quien sería un agente de ICE, viendo hacia un coche, como si estuviera detenido por los elementos de migración.

La fotografía desató indignación pues el menor tuvo que haber sido llevado a cargo de otro adulto en su casa y no debió haber sido puesto bajo las autoridades de Seguridad Nacional.

Fotografía de menor detenido por ICE en Minnesota desata indignación (Especial)

De acuerdo con la información, esta no sería la única detención de un menor que se da en Minnesota, pues en las redadas masivas en la demarcación se han registrado al menos cuatro arrestos.

Uno de los casos fue un estudiante de 17 años de edad que se dirigía a la escuela, fue obligado a salir de su auto y arrestado por agente del ICE, así como la detención de una menor de 10 años junto a su madre.

Las escuelas públicas del distrito escolar de Columbia Heights han expresado su preocupación por la detención de menores en las redadas de Minnesota, que se han intensificado en las últimas semanas.