Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, confirmó haber aceptado un alto al fuego en Líbano, mismo que será temporal por 10 días; sin embargo, advierte sobre su rechazo a las condiciones de Hezbolá.

Mediante un video, Netanyahu explica que en el último mes, Israel recibió llamados desde el Líbano para iniciar conversaciones de paz, acción que no había ocurrido a lo largo de más de 40 años.

“Respondí a ese llamado y acepté un alto el fuego temporal de diez días“, dice. Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí

Netanyahu advierte a Irán desde Líbano tras escalada de ataques (Yazmín Betancourt)

Netanyahu rechaza condiciones de Hezbolá por un alto al fuego en Líbano

Benjamín Netanyahu detalló que su decisión de alto al fuego en Líbano está enfocada en el avance del acuerdo que comenzó a discutirse en Washington, donde el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue intermediario.

Asimismo, subrayó que Israel mantiene dos condiciones para un alto al fuego total:

El desarme del partido-milicia Hezbolá

Concretación de un acuerdo de paz duradero desde una posición de fuerza.

En contra parte, Hezbolá exige:

Retirada total de Israel en territorio libanés

Aplicación de un esquema de “calma por calma”

Al respecto, Benjamín Netanyahu afirmó en un video que no acepta “ninguna de esas condiciones, y efectivamente no forman parte del acuerdo”.

Por lo que las Fuerzas de Defensa de Israel permanecerán desplegadas en el sur del Líbano , en una zona de seguridad reforzada que va desde la costa hasta el área del Monte Hermón, en la frontera con Siria.

Se trata de una medida de seguridad para evitar intentos de ataques y filtración de Hezbolá.

Netanyahu says he rejected Hezbollah's demands for a full Israeli withdrawal from Lebanon and a "quiet for quiet" ceasefire.



The new ceasefire will follow the November 2024 model: IDF remains in Lebanon, Israel continues to strike Hezbollah. pic.twitter.com/raCu9ZDBYH — Open Source Intel (@Osint613) April 16, 2026

Netanyahu no se opone a acuerdo de paz con Líbano

En cuanto al acuerdo temporal de un alto al fuego entre Israel y Líbano, Netanyahu no se opone, pese a su rechazo en varios intentos de que esto ocurra.

El propio asegura tener intenciones de llegar a un “acuerdo de paz histórico” con Beirut.

Incluso, adelantó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene intenciones de encararlo con el presidente libanés “para avanzar en ese acuerdo”.