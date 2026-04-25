El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu ordenó un ataque ‘contundente’ contra el grupo chií Hezbolá en Líbano.

“Netanyahu ha ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que ataquen con contundencia los objetivos de Hizbulá en el Líbano”. Oficina del primer ministro de Israel

La orden de Benjamín Netanyahu llega luego de que este sábado 25 de abril el Ejército israelí reportó dos proyectiles y un dron lanzados desde el Líbano hacia Israel.

Israel se pone a la ofensiva tras ataques desde el Líbano

La orden de Benjamín Netanyahu con ataque ‘contundente’ contra Hezbolá en Líbano, llega en la ofensiva, tras el reporte de dos proyectiles y un dron lanzado.

Lo que Israel calificó como una “flagrante violación” por parte de Hezbolá en medio del alto el fuego vigente.

Además de que la tensión creciente con las órdenes de Benjamín Netanyahu en medio del estancamiento diplomático para llegar a un acuerdo junto a Estados Unidos por la Guerra de Medio Oriente.

Benjamin Netayahu (Ohad Zwigenberg / AP)

Israel continuará con ataques a Hezbolá

Por su parte, el Ejército israelí informó que seguirá con ataques a las infraestructuras de Hezbolá en el sur del Líbano, incluyendo un depósito de armas.

“Las FDI continuarán actuando con contundencia contra las amenazas dirigidas contra la población civil israelí y sus soldados, de acuerdo con las directrices del alto mando político”. Ejército israelí

Así como también el Ejército israelí advirtió a libaneses desplazados del sur del país que no vuelvan a sus hogares, pues las tropas continuarán posicionadas en la zona durante el fin de semana.