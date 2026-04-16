Donald Trump anunció un alto al fuego de 10 días entre Líbano e Israel que inicia el jueves 16 de abril de 2026, en medio de la guerra en Medio Oriente.

“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m. (hora del este)” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos aseguró que tras conversaciones con Joseph Aoun, presidente de Líbano, y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, se logró el acuerdo, acompañado de gestiones diplomáticas en Washington.

Aunque hubo dudas sobre un diálogo directo entre ambos líderes, Trump confirmó la tregua como un paso hacia la paz.

Alto al fuego entre Israel y Líbano: Donald Trump anuncia acuerdo en Washington (Truth Social Donald Trump )

Líbano agradece a Trump gestiones para alto al fuego

El mensaje se da después de los reportes de una llamada entre Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos y Joseph Aoun, presidente de Líbano, quien agradeció a Trump sus gestiones para el alto al fuego entre Israel y el partido-milicia Hezbollah.

En un comunicado, la presidencia de Líbano dijo que “El presidente Aoun ha renovado su agradecimiento por los esfuerzos que Trump está llevando a cabo para lograr un alto al fuego en Líbano y garantizar la paz y la estabilidad de manera permanente”.

Joseph Aoun dijo a Estados Unidos que la retirada de las fuerzas de Israel de territorio de Líbano sería un paso fundamental pata el alto al fuego y el inicio de las negociaciones directas con Israel.

Hay alto al fuego pero ¿se cayó la llamada entre Aoun y Netanyahu?

Cabe recordar que Donald Trump aseguró el día anterior que el presidente de Líbano y el primer ministro de Israel iban a hablar este jueves.

El presidente libanés recibió la llamada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pero medios reportaron que Aoun habría dicho a Rubio que no iba a hablar con Benjamin Netanyahu.

A pesar de ello, posteriormente se confirmó el alto al fuego por parte de Donald Trump.