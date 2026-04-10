Joseph Aoun es el presidente de Líbano desde enero de 2025, quien solicitó el diálogo con Israel tras los ataques que iniciaron el 2 de marzo y que han dejado más de 300 muertos.

Israel ha lanzado una serie de ataques en Líbano, específicamente en Beirut, dejando más de mil muertos en un mes, por lo que Joseph Aoun hizo un llamado al dialogo.

¿Quién es Joseph Aoun? Presidente del Líbano

Joseph Khalil Aoun es un político libanés, actual presidente de Líbano; desde 2017 se desempeñó como comandante de las Fuerzas Armadas.

Joseph Aoun, presidente de Líbano (Especial )

Ha pasado un mes desde que Israel comenzó su ofensiva en territorio libanés, dejando cientos de muertos y heridos, por lo que Joseph Aoun exigió iniciar el diálogo.

¿Qué edad tiene Joseph Aoun?

Joseph Aoun nació el 10 de enero de 1964; tiene 62 años de edad.

¿Quién es el esposa de Joseph Aoun?

Joseph Aoun está casado con Nehmat Nehmeh.

¿Cuántos hijos tiene Joseph Aoun?

Joseph Aoun tiene dos hijos:

Khalil Aoun

Nour Aoun

Joseph Aoun, presidente de Líbano (Especial )

¿Qué estudió Joseph Aoun?

Joseph Aoun estudió en la Universidad Libanesa Americana la carrera de Ciencias Políticas y asuntos internacionales.

También tiene la licenciatura en ciencias militares de la Academia Militar del Ejército Libanés.

¿En qué ha trabajado Joseph Aoun?

Joseph Aoun inició su carrera en el ejército en 1983 y dirigió una brigada de infantería del ejército en 2015.

En 2017 fue nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Libanesas y batallas contra campañas de ISIS.

En ese mismo año comandó la operación Jroud Dawn, una ofensiva para expulsar militantes islamitas.