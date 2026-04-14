Marco Rubio encabezó el 14 de abril de 2026 en Washington la primera negociación directa desde 1983 entre Israel y Líbano, con la presencia de sus respectivos embajadores.

“Esto es un proceso, no un acontecimiento. Es ‌más que un simple día. Llevará tiempo, ​pero creemos que merece ​la pena este esfuerzo, y es una reunión histórica sobre la que esperamos seguir construyendo. La esperanza hoy es que podamos esbozar el marco sobre el que se ​pueda desarrollar una paz permanente y ‌duradera” Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

El encuentro busca una salida al conflicto iniciado tras la guerra con Irán, que ha dejado más de 2 mil muertos en territorio libanés.

Aunque el secretario de Estado de Estados Unidos descartó una solución permanente, calificó la reunión como una “oportunidad histórica”.

Sin embargo, las posturas encontradas sobre un alto al fuego y el desarme de Hezbolá complican el avance.

Estados Unidos media histórica oportunidad para Israel y Líbano

El 14 de abril de 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió en Washington con:

Yechiel Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos

Nada Hamaded Moawad, embajadora del Líbano en Estados Unidos

Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU)

Michel Issa, embajador de Estados Unidos en Líbano.

Estados Unidos, como mediador, busca una solución al conflicto entre Israel y Líbano, el cual inició tras la guerra con Irán.

Marco Rubio acaba de lograr con éxito que se inicien las primeras conversaciones de paz entre Israel y Líbano. pic.twitter.com/MUahqx8OKh — Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) April 14, 2026

Esta es la primera negociación directa desde 1983 debido a que anteriormente Israel rechazó cualquier debate sobre un alto el fuego, exigiendo a Beirut el desarme a Hezbolá, alineado con Irán.

Por lo que previo a este encuentro, Marco Rubio, de 54 años de edad, descartó una solución permanente; no obstante, manifestó su deseo de ver avances positivos en lo que llamó una “oportunidad histórica”.

Negociaciones para asegurar la paz entre Israel y el Líbano podrían fracasar

Las discrepancias entre los representantes de Israel y el Líbano complican un acuerdo de paz entre ambos.

Mientras que el Gobierno de Líbano aboga por un alto el fuego inmediato que abra la puerta a un diálogo más amplio sobre seguridad fronteriza, Israel descarta una pausa temporal, en su lugar, exige el desarme total de Hezbolá y la creación de una zona de seguridad.

El conflicto entre Israel y el Líbano inició el pasado 2 de marzo con enfrentamientos entre Hezbolá e Israel, en Líbano, conflicto en el que han muerto más de 2 mil personas.

Pese al acuerdo entre Estados Unidos, Israel e Irán, sobre un alto al fuego, los ataques en el Líbano no cesan debido a que Benjamín Netanyahu, Primer ministro israelí, se negó a incluirlo en el pacto.

Con información de France24, NTN24, EFE