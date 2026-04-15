La primera ministra Giorgia Meloni dio a conocer su decisión de suspender el acuerdo de defensa que se encontraba vigente entre Italia e Israel.

Desde una presentación pública en Verona, Giorgia Meloni subrayó que la coyuntura geopolítica actual demanda una revisión a los compromisos de defensa previos, lo que pone fin a un ciclo de renovaciones recurrentes que se daban de forma quinquenal.

Georgia Meloni pone fin a un acuerdo de cooperación en defensa entre Italia e Israel

La primera ministra Giorgia Meloni anunció la suspensión definitiva de un acuerdo de cooperación en materia de defensa que mantenían hasta el momento los gobiernos de Italia e Israel.

El acuerdo se encontraba vigente desde abril de 2016, y abordaba el intercambio de suministros bélicos y el desarrollo de investigaciones tecnológicas conjuntas entre ambos países.

Patrullas de cascos azules de la ONU recorren el sur de Líbano (FADEL ITANI)

La decisión surge tras una serie de incidentes ocurridos en el sur del Líbano, donde tropas italianas integradas en misiones de paz de la ONU recibieron disparos de advertencia por parte de las fuerzas israelíes.

La medida anunciada se tomó de manera consensuada tras un análisis de seguridad entre Meloni y sus principales ministros, incluyendo a los responsables de Relaciones Exteriores y Defensa.

La primera ministra italiana manifestó que la suspensión del acuerdo es también una respuesta a la intensificación de las hostilidades y la ofensiva a gran escala en territorio libanés.

El Ministerio de Defensa italiano calificó la suspensión como un gesto político contundente, motivado en parte por la percepción de que las acciones militares en Gaza han excedido los límites de la proporcionalidad internacional.

Por su parte, el gobierno de Israel restó importancia al anuncio, alegando que la relación bilateral con Italia carece de un contenido de seguridad verdaderamente crítico y apegado a las condiciones geopolíticas actuales.