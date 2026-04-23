El alto al fuego sigue en Medio Oriente. Donald Trump anuncia acuerdo entre Israel y Líbano.

Hoy jueves 23 de abril, el presidente de Estados Unidos dio a conocer que Israel y Líbano acordaron extender tres semanas más el alto al fuego tras el encuentro de las delegaciones en Washington.

Donald Trump anuncia acuerdo entre Israel y Líbano para alto al fuego

Mediante la plataforma Truth Social, Donald Trump dio a conocer que Israel y Líbano llegaron a un acuerdo para poner alto al fuego.

En su mensaje, Trump expresó que “¡La reunión fue un gran éxito!” y también la calificó de “histórica”.

De igual forma, Donald Trump afirmó que tiene interés en recibir tanto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como al presidente de Líbano, Joseph Aoun.

“El Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, el Vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, el Secretario de Estado, Marco Rubio, el Embajador en Israel, Mike Huckabee, y el Embajador en el Líbano, Michel Issa, se reunieron hoy con altos representantes de Israel y el Líbano en el Despacho Oval. ¡La reunión fue un gran éxito! Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas. Espero recibir próximamente al Primer Ministro de Israel, Bibi Netanyahu, y al Presidente del Líbano, Joseph Aoun. ¡Fue un gran honor participar en esta histórica reunión!" Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump anuncia acuerdo entre Israel y Líbano (@realDonaldTrump / Truth Social)

La publicación del presidente de Estados Unidos llega después de la segunda reunión entre los representantes de ambos países en Washington.

Durante su primer encuentro, Israel y Líbano acordaron una tregua de 10 días que expiraba el domingo 26 de abril.

Con este nuevo cese al fuego, se espera que ambas naciones logren un acuerdo de paz de forma definitivo.

El conflicto de Israel con Líbano se desató el pasado 2 de marzo 2026 cuando el ejercitó israelí comenzó una ofensiva en territorio libanés contra Hezbolá, quien no ha participado en las conversaciones de tregua.

Ha sido el propio gobierno libanés el que ha rechazado que Irán realice negociaciones en su nombre durante sus conversaciones con Estados Unidos.

Su objetivo es mantener negociaciones de forma directa con Israel, tal y como ocurrió durante su segundo encuentro en Washington.