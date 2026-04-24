La oficina de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos denunció posibles crímenes de guerra en ataques de Israel en Líbano.

Según el informe de la ONU con estudios documentados sobre los ataques que comenzaron a principios de marzo, Israel podría haber cometido graves violaciones del derecho internacional y crímenes de guerra en sus recientes ataques al Líbano.

Pues la ONU señala que las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario (DIH por sus siglas en ingles) cometidas en conflictos son crímenes de guerra, tales como:

Ataques deliberados contra la población civil, edificios religiosos, escuelas, hospitales o personal de ayuda humanitaria

Asesinato, tortura, trato inhumano o violaciones de prisioneros de guerra o civiles

Uso de escudos humanos y toma de rehenes

Deportación o traslado ilegal de la población civil en territorios ocupados

Uso de armas prohibidas, como armas químicas, biológicas, minas antipersonales o balas expansivas

Destrucción injustificada de bienes y propiedad

ONU ve posibles crímenes de guerra con ataques a civiles y personal médicos de Israel al Líbano

A través de un informe, la ONU ve posibles crímenes de guerra en los ataques de Israel a Líbano en marzo, tras analizar las tres primeras semanas de los ataques que comenzaron a principios de marzo.

Señalando la ONU se registraron ataques directos contra civiles, personal médico y periodistas de Israel en Líbano, así como también hubo bombardeos en los que se alcanzaron o arrasaron con edificios residenciales “causando la muerte de familias enteras”.

Por lo que de comprobarse que estos ataques fueron deliberados, la ONU especificará de manera formal, los crímenes de guerra de Israel en el Líbano.

Remueven escombros en Haret Hreik, al sur de Beirut, Líbano, tras ataque israelí (- / AFP)

Más de mil muertos en ataques de Israel en Líbano: ONU

En las cifras de la ONU ya se registran más de mil muertos en ataques de Israel en Líbano y cerca de 3 mil heridos.

La ONU apunta que hasta ahora se tiene un total de mil 29 personas muertas en la guerra, mientras los registro también se marca con 2 mil 786 personas heridas y más de un millón de personas fueron desplazadas.