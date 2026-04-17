Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que Irán reabrió el Estrecho de Ormuz y quedó “listo para el paso libre” del comercio internacional en el marco de la tregua en Líbano.

“Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre ¡Gracias!” Donald Trump

En su red social Truth Social, Trump escribió el mensaje corto a las 7:06 de la mañana de este 17 de abril, un día después del cese al fuego de Israel contra Líbano.

Trump asegura que Irán reabrió el Estrecho de Ormuz en plena tregua en Líbano (@realDonaldTrump )

Trump señala que el bloqueo de Estados Unidos a puertos de Irán sigue vigente

En un segundo mensaje en la misma red social, Donald Trump dijo que el bloqueo naval de Estados Unidos contra Irán sigue vigente a pesar de que Irán abrió el Estrecho de Ormuz.

Dijo que ello permanecerá así hasta que las negociaciones con Irán se completen al cien por ciento.

No obstante, adelantó que el proceso será rápido porque todos los puntos para un a posible solución del conflicto en Medio Oriente ya están negociados.

“El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra transacción con Irán se complete al 100%. Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados” Donald Trump

Trump asegura que Irán reabrió el Estrecho de Ormuz en plena tregua en Líbano (@realDonaldTrump )

Irán confirma que reabrió el Estrecho de Ormuz… pero sería solo por 9 días

Irán, en voz de su ministro de Relaciones Exteriores, Sayed Abbas Araghhchi, confirmó que el Estrecho de Ormuz está reabierto para todos los buques comerciales.

Ello es parte del alto al fuego en Líbano que el día anterior, 16 de abril, Donald Trump anunció por 10 días.

La ruta del Estrecho de Ormuz está confirmada y coordinada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la Republicanismo Islámica de Irán, dijo el canciller.