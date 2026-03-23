Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo que no permitirá que se llegue a un mal acuerdo, ello tras el mensaje de Donald Trump sobre negociaciones con Irán para terminar la guerra en Medio Oriente.

“Impediremos llegar a un mal acuerdo” Bejamin Netanyahu. Primer ministro de Israel

Benjamin Netanyahu reaccionó a la decisión de Estados Unidos de suspender cinco días los ataques a Irán ya que aseguró hay conversaciones productivas, las cuales iniciaron dos días atrás.

Israel quiere cambio de régimen en Irán, no negociaciones

De acuerdo con el analista israelí, Ekiza Eldar, que Estado Unidos vuelva a una negociación con Irán significa que Israel no podrá eliminar la amenaza nuclear iraní y que el único objetivo debería ser una cambio de régimen completo.

Trump insiste que Estados Unidos negocia con Irán

De acuerdo con Al Jazeera, Donald Trump asegura que Estados Unidos ha mantenido conversaciones con un líder iraní que se considera “respetado”.

No obstante, se descarta que haya sido Motjaba Jamenei, el nuevo líder supremo Irán, ya que dijo no tiene certeza de que esté vivo o no, pero de ser el caso no quiere que lo maten.

De acuerdo con lo publicado por Al Jazeera, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán son mediadas por Omán.

Además, Donald Trump destacó que hay 15 puntos en los que han coincidido ambas partes rumbo a un posible acuerdo.

Aunque reconoció que en estos momento nada asegura que se logre un acuerdo, si se logra será un gran comienzo para Irán y Medio Oriente.

El presidente estadounidense aseguró que los eraníes fueron los que lo llamaron para conversar, ello luego de que emitió un primer mensaje en Thuth Social que fue negado pro la agencia Iraní Mehr.