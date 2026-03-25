Altos funcionarios de Irán analizan el plan de alto el fuego propuesto por Estados Unidos para frenar la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

De acuerdo con un reporte de Reuters, un alto funcionario iraní indicó que la propuesta estadounidense aún se encuentra bajo análisis, por lo que no ha sido rechazada completamente por Teherán.

Esto ocurre pese a que previamente otros funcionarios iraníes habían asegurado que Irán no negociaría con Estados Unidos en medio del conflicto.

Irán analiza propuesta de alto el fuego de Estados Unidos

Según el reporte de Reuters, el retraso en la respuesta de Irán a la propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos habría abierto la puerta a que algunos integrantes de los altos mandos iraníes evalúen la posibilidad de negociarla.

El plan fue presentado a Irán a través de Pakistán, que actúa como intermediario en las conversaciones.

Un alto funcionario de seguridad paquistaní declaró que su gobierno ya se puso en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán y que todavía esperan una respuesta oficial.

Otra fuente paquistaní señaló a Reuters que, mientras no exista una respuesta formal del gobierno iraní, las comunicaciones discretas y los contactos indirectos forman parte de la dinámica habitual en un contexto de guerra, por lo que no se puede anticipar un rechazo definitivo a la propuesta de alto el fuego de Estados Unidos.

Asimismo, un tercer funcionario iraní explicó que, tras recibir el plan estadounidense, podrían iniciar conversaciones preliminares. En caso de avanzar, estas negociaciones podrían celebrarse en Pakistán o Turquía.

Estas serían las condiciones de Irán para aceptar el alto el fuego con Estados Unidos

De forma paralela, han trascendido algunas de las posibles condiciones que Irán plantearía a Estados Unidos para aceptar un alto el fuego.

Entre ellas se encuentran:

Cierre de todas las bases militares estadounidenses en la región del Golfo.

Un nuevo esquema para el control del estrecho de Ormuz que permita a Irán cobrar tasas a los buques que lo atraviesen.

Levantamiento total de las sanciones impuestas contra Irán.

Fin de las operaciones israelíes contra Hezbolá en Líbano.

Prohibición de cualquier discusión sobre el programa de misiles balísticos iraní.

Además, Irán podría exigir:

Cese de las “agresiones y asesinatos”.

Garantías para evitar una nueva guerra.

Un acuerdo de reparaciones por los daños del conflicto.

El fin de la guerra en todos los frentes, incluidos los enfrentamientos con grupos separatistas y organizaciones de resistencia regional.

Reconocimiento de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos no revela detalles del plan de alto el fuego

Hasta el momento, el contenido de la propuesta de alto el fuego de Estados Unidos no ha sido revelado públicamente.

La Casa Blanca se ha negado a ofrecer detalles del plan y, en cambio, advirtió que podría intensificar los ataques si no se logra un acuerdo.