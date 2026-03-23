Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó un alto al fuego contra Irán durante cinco días ya que informó ha tenido conversaciones productivas sobre la resolución de la guerra en Medio Oriente.

“Me complace informar que Estados Unidos e Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy positivas y productivas sobre la resolución total de nuestras hostilidades en Oriente Medio. En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso” Donald Trump

En su red social social Truth Social, Donald Trump dijo que las conversaciones con Irán han sido profundas, detalladas y constructivas por lo que van a seguir a lo largo de esta semana.

La decisión de Donald Trump se tomó luego de que en los dos últimos días las conversaciones avanzaron de manera exitosa.

Trump anuncia cese de ataques a infraestructura energética de Irán

Donald Trump dijo que este cese al fuego va a depender de el éxito que tengan las reuniones de esta semana y del curso que tomen las conversaciones con Irán.

La decisión implica que el Departamento de Guerra va a dejar de realizar ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética en Irán

Trump y su ultimátum para liberar el estrecho de Ormuz

La decisión se da luego que el domingo Donald Trump dio un ultimátum a Irán para liberar el estrecho de Ormuz o de lo contrario atacaría Teherán en un plazo de 48 horas.

En ese contexto, Trump y Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, llamaron a más países del mundo a sumarse para liberar el estrecho de Ormuz debido al incremento en los precios de las gasolinas.

El presidente estadounidense ha criticado la falta de apoyo de los países del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y ha los ha llamado “cobardes”.

Por su parte, Benjamin Netanyahu dijo que más países deberían sumarse a la defensa del mundo que Estados Unidos e Israel han emprendido.

Irán desmiente a Trump: no hay conversaciones y no habrá calma en mercados energéticos

A pesar del anuncio de Donald Trump, la República Islámica de Irán lo desmintió y dijo que “no había negociaciones en curso ni las habrá”.

Dijo que el estrecho de Ormuz no volverá a su estado anterior y la calma no volverá a los mercados energéticos.

Señalo que las declaraciones de Trump solo tienen el objetivo de bajar los precios de las gasolinas y ganar tiempo para sus planes militares.