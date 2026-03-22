El Comando Central de Estados Unidos anunció que eliminó infraestructura de guerra propiedad de Irán.

“Las fuerzas estadounidenses continúan eliminando la capacidad del régimen iraní para utilizar drones de ataque unidireccional, que han empleado para atacar indiscriminadamente a civiles en toda la región” Comando Central de Estados Unidos

U.S. forces continue to eliminate the Iranian regime’s one-way attack drone capabilities, which they’ve used to indiscriminately target civilians throughout the region. pic.twitter.com/AbdLMmtoei — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 22, 2026

Se trata de drones y otros artefactos de guerra que Irán estaba utilizando para “atacar indiscriminadamente a civiles” en toda la región de Medio Oriente, aseguró Estados Unidos.

Cabe recordar que Irán ha reconocido ataques contra instalaciones militares en más de una decena de países de Medio Oriente, pero aseguró que son específicamente en puntos propiedad de Estados Unidos.

Estados Unidos emite video de destrucción de drones de Irán

El Comando Central de Estados Unidos emitió un video desclasificado de solo 10 segundos.

En dicho material se observan misiles destruyendo sobre tierra lo que parecen drones, vehículos de guerra y otros aviones al parecer del tipo no tripulados.

Estados Unidos defiende continuar guerra contra Irán: “hay que escalara para desescalar”

Este mismo día el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y dijo que a veces es necesario “escalar para luego desescalar” el conflicto.

Así lo dijo en un programa de televisión en Estados Unidos al señalar que las Fuerzas Aérea y Armadas en Irán están completamente destruidas.

También anunció que están haciendo es debilitar las fortificaciones iraníes a lo largo del estrecho de Ormuz dado el control de Irán de la ruta donde pasa el 20 por ciento del petróleo mundial y que ha hecho que Estados Unidos pida ayuda a aliados para recuperar el control.