Irán desmintió de manera categórica las declaraciones de Donald Trump sobre supuestas negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

A través de las agencias Fars y Tasnim, el gobierno iraní aseguró que no existe diálogo “ni siquiera a través de un intermediario”, calificando los dichos de Trump como parte de una estrategia para manipular la crisis energética.

Autoridades iraníes advirtieron que no habrá calma en los mercados y que el cierre del Estrecho de Ormuz continuará como medida de presión.

Trump presume diálogo; Irán asegura que miente

A través de las agencias Fars y Tasnim, vinculadas al régimen iraní se informó que Irán ha negado cualquier diálogo con Estados Unidos, tal y como esta mañana Trump aseguró desde su red social Truth Social.

“Me complace informar que Estados Unidos e Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy positivas y productivas sobre la resolución total de nuestras hostilidades en Oriente Medio”. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Irán desmiente a Trump: niega diálogo con Estados Unidos (Especial)

A lo que Abbas Araghchi, ministro de exteriores de Irán respondió que no existe tal diálogo “ni siquiera a través de un intermediario” que Trump aseguró, calificando esto como una estrategia para mediar la crisis energética ante el cierre del Estrecho de Ormuz.

“No existe diálogo entre Teherán y Washington, y las declaraciones de Trump forman parte de sus intentos por bajar los precios de la energía y ganar tiempo para implementar sus planes militares”. Abbas Araghchi, ministro de exteriores de Irán

Asimismo, según fuentes, la decisión de suspender temporalmente los bombardeos son parte de una estrategia a la presión militar iraní, más no un diálogo con el gobierno de Trump.

Irán desmiente a Trump: niega diálogo con Estados Unidos (Especial)

Irán amenaza al mercado energético tras negar negociación con Estados Unidos

Por su parte, Mohsen Rezai, el nuevo asesor de seguridad de Irán, refrendo que no se tendrán negociaciones con Estados Unidos, pues los dichos de Trump fueron parte de un temor “a las amenazas iraníes que se volvieran definitivas”.

“Trump dio marcha atrás en sus ataques contra infraestructuras críticas después de que las amenazas iraníes se volvieran definitivas”. Mohsen Rezai, nuevo asesor de seguridad de Irán

Asimismo, incitó a Trump a dejar de actuar en una “guerra psicológica”, amenazando que no habrá paz en el mercado energético, pues el Estrecho de Ormuz no se abrirá.

“No había negociaciones en curso ni las habrá… Con este tipo de guerra psicológica, el estrecho de Ormuz no volverá a su estado anterior a la guerra, y la calma no regresará a los mercados energéticos”. Mohsen Rezai, nuevo asesor de seguridad de Irán