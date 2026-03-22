El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó por posibles ataques de Irán contra sus ciudadanos en distintos puntos del mundo.

“El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Oriente Medio, extremar las precauciones. Los estadounidenses en el extranjero deben seguir las indicaciones de las alertas de seguridad emitidas por la embajada o consulado estadounidense más cercano” Departamento de Estado de Estados Unidos

La alerta también es por posibles ataques contra intereses de Estados Unidos fuera de territorio estadounidense, en medio de la guerra que emprendió con Israel contra Irán.

La alerta fue emitida este 22 de marzo, a tres semanas del inicio de la guerra con la operación Furia Épica contra Irán.

Estados Unidos emite alerta mundial a sus ciudadanos por posibles ataques de Irán

Aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos lanza alertas a sus ciudadanos en regiones específicas del mundo, esta alerta tiene la etiqueta de “mundial”, por lo que les pide a sus ciudadanos extremar precauciones.

Por ello les pide seguir las indicaciones de la embajada o consulado más cercano al sitio en el que estén.

Hasta ahora hizo un recuento en el que se han atacado instalaciones diplomáticas de Estados Unidos, han habido cierres de los espacios aéreos y podrían atacar espacios de intereses estadounidenses o lugares asociados con el país norteamericano.

Estados Unidos emite “alerta mundial” a sus ciudadanos en el extranjero

Aunque la mayoría de incidencias han ocurrido en Medio Oriente, Estados Unidos dijo que la alerta va para todo el mundo incluidos los que estadounidenses que están “fuera de Oriente Medio”.

Las actualizaciones de seguridad son emitidas en mediante el Aviso de Viaje del Departamento de Estado y da información detallada por destino o de manera global.