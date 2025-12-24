El mejor regalo de Navidad lo acaba de recibir Nasry Asfura, quien respaldado por Donald Trump, acaba de ser declarado el nuevo Presidente de Honduras.

Este miércoles 24 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral de Honduras hizo el anuncio: Nasry Asfura asumirá la presidencia de Honduras de 2026 a 2030.

Tras un conteo de votos de más de tres semanas se concluyó que el candidato del Partido Nacional obtuvo el 40,27 % de los sufragios, superando a su rival, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien alcanzó el 39,39 %.

Ana Paola Hall y Cossette López, consejeras del CNE de Honduras, fueron encargadas de anunciar la victoria al también empresario, de 67 años de edad.

“El pleno de consejeros del CNE declara electo como Presidente constitucional de la República de Honduras, por el periodo de cuatro años que se inicia el 27 de enero del año 2026 y finaliza el 27 de enero del año 2030, al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah” CNE de Honduras

Por lo que el propio, mediante sus redes sociales, se dijo listo para asumir el cargo.

Nasry Asfura se dice preparado para gobernar (@papialaorden / Instagram)

Donald Trump respalda a Nasry Asfura, nuevo Presidente de Honduras

No es ningún secreto, previo a las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en Honduras el 30 de noviembre, Donald Trump expresó su apoyo a Nasry Asfura.

Respaldo que surgió una vez que Nasry Asfura cuestionó los acuerdos públicos y secretos que Honduras estableció con Venezuela, Cuba y China bajo la administración de Xiomara Castro, de 66 años de edad.

Dejando claro su descontento, Nasry Asfur adelantó que e nfriará las relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro , de 63 años de edad.

Nicolás Maduro llama loca a ministra de Trinidad y Tobago por supuesto ataque a Venezuela (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Por lo que una vez que se declaró ganador al candidato del Partido Nacional, Marco Rubio, secretario de Estados de los Estados Unidos, felicitó -a nombre de Donald Trump, de 79 años de edad, al empresario.

Así como deseó una pronta colaboración entre ambos países “para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio”.

The people of Honduras have spoken: Nasry Asfura is Honduras’ next president. The United States congratulates President-Elect @titoasfura @papialaordenh and looks forward to working with his administration to advance prosperity and security in our hemisphere. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 24, 2025

Argentina celebra triunfo de Nasry Asfura

La victoria de Nasry Asfura está haciendo ruido en Argentina. El Presidente de la Nación, Javier Milei, ve este hecho como “una derrota contundente del narcosocialismo” de Honduras.

Mediante la red social X, el político, de 55 años de edad, celebra que el pueblo hondureño se haya expresado con valentía en las urnas.

Acción que da fin a años de autoritarismo y decadencia.

“Desde la Argentina, celebramos el triunfo de la libertad y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la voluntad popular y el respeto irrestricto a las instituciones en la región” Javier Milei. Presidente de Argentina