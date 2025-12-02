Tras haber sido sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos, Juan Orlando Hernández fue liberado debido a que Donald Trump le dio el indulto.

La esposa del expresidente de Honduras agradeció a Donald Trump el haber liberado a Juan Orlando Hernández acusado de narcotráfico de cocaína a Estados Unidos.

Juan Orlando Hernández es liberado tras indulto de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, decidió darle el indulto a Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, luego de que fue sentenciado a 45 años en prisión tras su arresto en 2022.

Según la ficha de registro del expresidente de Honduras, este fue liberado el 1 de diciembre, situación que se confirmó un día después por su abogado quien agradeció al presidente de Estados Unidos.

A pesar de que Juan Orlando Hernández había sido acusado en la presidencia de Joe Biden de haber traficado cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, Donald Trump decidió dejarlo en libertad.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Octavio Guzmán / EFE)

Trump aseguró, según AP, que muchos hondureños le pidieron revisar a detalle lo ocurrido con el expresidente, acusando que fue “maniobra” de la administración de Joe Biden.

Ante ello, el presidente de Estados Unidos confirmó las sospechas y por eso puso a Juan Orlando Hernández en libertad, apuntando a que le “tendieron una trampa”.

Pese a que el expresidente ahora está en libertad, no ha dado declaraciones y según su abogado su ubicación permanecerá en secreto.

Esposa de Juan Orlando Hernández agradece a Donald Trump su liberación

Donald Trump dio el indulto a Juan Orlando Hernández quitándole la sentencia de 45 años por narcotráfico, por lo que la esposa del expresidente mostró su agradecimiento.

Por medio de X, Ana García además de extender su devoción a Dios, agradeció a Donald Trump por haber dado el “perdón presidencial” a su esposo después de 2 años en prisión.

“Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”. Ana García, esposa de Juan Orlando Hernández.

Asimismo, señaló que Donald Trump devolvió “la esperanza” al confirmar que el delito contra Juan Orlando Hernández era falso.