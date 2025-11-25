Xiomara Castro, presidenta de Honduras desde 2022, viajó a México para tener un diálogo con Claudia Sheinbaum el próximo martes 25 de noviembre; te decimos quién es ella.

De acuerdo con la información, Xiomara Castro arribó a la Ciudad de México (CDMX) el pasado 23 de noviembre y fue recibida por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Pero ¿quién es Xiomara Castro? Te decimos todo lo que se sabe de la presidenta de Honduras desde 2022 que se reunirá con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

¿Quién es Xiomara Castro? (Secretaría de Relaciones Exteriores / EFE)

¿Quién es Xiomara Castro?

Iris Xiomara Castro Sarmiento es la primera mujer en ocupar la presidencia en la historia de Honduras y pertenece al partido Libertad y Refundación, considerado de izquierda.

¿Qué edad tiene Xiomara Castro?

Xiomara Castro tiene 66 años de edad.

¿Xiomara Castro está casada?

Xiomara Castro está casada con José Manuel “Mel” Zelaya Rosales, quien fue presidente de Honduras entre 2006 y 2009.

¿Xiomara Castro tiene hijos?

De acuerdo con la información, Xiomara Castro tiene cuatro hijos:

Zoé Héctor Manuel Xiomara Hortensia José Manuel

¿Quién es Xiomara Castro? (Redes sociales)

¿Qué estudió Xiomara Castro?

Xiomara Castro tiene una licenciatura en Administración de Empresas por el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana, que fue obtenida por “experiencia y madurez”; es decir, que se le otorgó como reconocimiento a su experiencia de vida.

¿Cuál es la trayectoria de Xiomara Castro?

Xiomara Castro comenzó su vida pública como activista y líder comunitaria en Catacamas, Olancho, impulsando proyectos de apoyo a mujeres y familias, influenciada por su esposo.

Durante la carrera política de su esposo, Manuel Zelaya, se convirtió en un miembro activo del Partido Liberal de Honduras y desde 2009 se volvió una figura central del Frente Nacional de Resistencia Popular.

En 2013, Xiomara Castro fue candidata presidencial, pero quedó en segundo lugar. También fue candidata en 2017 y declinó. Fue hasta 2022 cuando logró obtener la presidencia de Honduras.

¿Quién es Xiomara Castro? (Redes sociales)

Xiomara Castro, presidente de Honduras, se reunirá con Claudia Sheinbaum

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, arribó este domingo a México para una visita oficial en la que sostendrá una reunión bilateral con Claudia Sheinbaum, programada para este martes en Palacio Nacional.

Xiomara Castro llegó a la Base Aérea Militar Número 19, ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibida con honores por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Entre los temas que formarán parte de la discusión destacan la migración, la protección de personas hondureñas en tránsito y la coordinación de programas binacionales que impulsen oportunidades económicas en Centroamérica.