La tarde de hoy jueves 8 de enero de 2026, la diputada del Partido Nacional de Honduras, Gladis Aurora López, fue víctima de un ataque con bomba Molotov que fue captado en video.
La grabación muestra que la diputada Gladis Aurora López se disponía a realizar una entrevista con medios de comunicación antes de una sesión legislativa, cuando un sujeto arrojó una bomba Molotov que impactó en cerca de su cabeza.
El ataque contra la diputada de Honduras ocurrió a las afueras del recinto legislativo de dicho país, ubicado en la ciudad de Tegucigalpa.
Diputada de Honduras fue trasladada a un Hospital tras ataque con bomba Molotov
Las autoridades de Honduras informaron que la diputada Gladis Aurora López fue atendida por paramédicos tras recibir el reporte al 911 de una agresión con bomba Molotov.
De acuerdo con el parte médico, Gladis Aurora López quedó con visibles laceraciones en la zona del oído derecho, cuello y espalda, las cuales le provocaron quemaduras al igual que en su cabello.
Debido a esto fue trasladada a un hospital para su valoración, en donde fue reportada fuera de peligro, pero permanecerá la noche bajo observación.
Las imágenes permiten notar que su sacó fue destrozado por el ataque, dando cuenta de la zona en la que recibió el impacto de la bomba Molotov.
Diversos congresistas rechazaron lo ocurrido, pidiendo un alto a la violencia y el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades.
Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, condena ataque con bomba Molotov a diputada
El presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, condenó el ataque con bomba Molotov a la diputada Gladis Aurora López.
Tras una reunión con empresario, Nasry ‘Tito’ Asfura señaló que este tipo de situaciones no deben ocurrir, además de que señaló espera no se trate de un ataque por temas políticos.
“No quiero pensar que sea (el ataque) por temas políticos, pero realmente son cosas que no pueden suceder”.Nasry ‘Tito’ Asfura