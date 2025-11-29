El presidente Donald Trump anunció que el gobierno de Estados Unidos otorgará un indulto total a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, justo antes de las elecciones.
A través de redes sociales, Donald Trump comentó que Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, “ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”, por lo que lo indultará.
A pocos días de las elecciones de Honduras, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló que planea otorgar un indulto total al expresidente Juan Orlando Hernández.
Juan Orlando Hernández, de 57 años de edad, fue condenado a 45 años en prisión y a una multa de 8 millones de dólares por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.
Pese a que la pena inicial fue de 45 años de prisión, la defensa de Juan Orlando Hernández logró reducirla a 38 y, ahora, Donald Trump estaría planeando otorgarle un indulto.
Donald Trump pide votar por Tito Asfura en elecciones de Honduras
Por otro lado, Donald Trump resaltó que el candidato Tito Asfura tiene todo su apoyo y espera que gane las elecciones de Honduras, pues “le tiene confianza” para dirigir al pueblo hondureño.
En caso de que no gane Tito Asfura, el presidente Donald Trump dijo que no invertirá en Honduras, pues “un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a un país”.
Donald Trump pidió al pueblo de Honduras que voten por Nasry Juan Asfura Zablah, mejor conocido como Tito Asfura, y felicitó a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto.
“Vote por Tito Asfura para presidente y felicitaciones a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto. Gracias por su atención a este asunto. ¡Hagamos a Honduras grande otra vez!”.Donald Trump, presidente de Estados Unidos