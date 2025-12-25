Nasry Asfura fue declarado como el nuevo presidente de Honduras tras semanas de incertidumbre por no conocer los resultados de las elecciones; así reaccionó el mundo a su victoria.

Desde antes de que se realizarán las elecciones, el presidente Donald Trump ya había mostrado su apoyo a Nasry Asfura y amenazó romper lazos con Honduras si el candidato no ganaba.

Nasry Asfura. Presidente electo de Honduras (@papialaorden / Instagram)

Estas son las reacciones internacionales tras el triunfo de Nasry Asfura como presidente de Honduras

Hoy el Consejo Nacional Electoral de Honduras anunció que el presidente para el periodo de 2026-2030 sería Nasry Asfura y estas fueron las reacciones internacionales.

A través de redes sociales, países de América Latina publicaron un comunicado conjunto para felicitar a Nasry “Tito” Asfura, quien resultó electo en los comicios en Honduras.

Los países que firmaron este comunicado son los siguientes:

Argentina

Bolivia

Costa Rica

Ecuador

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Las reacciones internacionales al triunfo de Nasry Asfura en Honduras (Redes sociales )

Por otro lado, Nasry Asfura recibió una felicitación personal de Javier Milei, presidente de Argentina, quien aseguró que este triunfo es “una derrota contundente del narcosocialismo”.

Las reacciones internacionales al triunfo de Nasry Asfura en Honduras (Captura de pantalla)

Nasry Asfura recibió el apoyo del gobierno de Estados Unidos tras su victoria en Honduras, pues el secretario Marco Rubio y el subsecretario Christopher Landau comentaron que esperan trabajar estrechamente.

Las reacciones internacionales al triunfo de Nasry Asfura en Honduras (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que Nasry Asfura también recibió el respaldo y las felicitaciones de otras figuras internacionales como: