La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó estar enterada de la liberación de Juan Orlando Hernández, pero negó apoyar la injerencia ante un posible golpe de Estado en Honduras.

Después de que Donald Trump liberó a Juan Orlando Hernández, la presidenta de Honduras alertó sobre un posible golpe de Estado del que Claudia Sheinbaum rechazó porque prefiere la democracia.

Claudia Sheinbaum apoya la democracia, dice tras anuncio de golpe de Estado a Honduras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada en la mañanera del pueblo sobre su postura ante un posible golpe de Estado en Honduras denunciado por Xiomara Castro.

Ante ello, confirmó estar informada de lo que pasa en Honduras mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sin embargo, descartó la intervención a lo que Xiomara Castro acusa.

Claudia Sheinbaum aseguró que su postura es clara pues está a favor de la democracia y contra la “injerencia extranjera”.

“Cada país tiene que tomar sus propias decisiones y que no haya injerencia extranjera, es la autodeterminación de los puebla, la soberanía, los pueblos tienen que decidir cómo se gobierna (...) Nunca vamos a estar de acuerdo con la intervención y con quien llama a la intervención”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sheinbaum dijo que su gobierno está atento a las denuncias que hizo la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sobre un posible golpe de Estado por parte de Juan Orlando Hernández. "Estamos en contra del injerencismo", afirmó. pic.twitter.com/GOiAiLJ9Ua — Emeequis (@emeequis) December 16, 2025

Xiomara Castro asegura golpe de Estado por Juan Orlando Hernández

La respuesta de Claudia Sheinbaum ante el apoyo a la democracia se debió a que según la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ahora que Juan Orlando Hernández está libre, buscaría dar golpe de Estado “para proclamarse ganador de las elecciones”.

Asegurando que la información fue analizada con inteligencia, Xiomara Castro llamó al pueblo de Honduras a mostrarle su apoyo con urgencia “para defender el mandato popular”.

“Convoco al pueblo, a los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa, para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe”. Xiomara Castro, presidenta de Honduras.

Xiomara Castro acusa golpe de Estado de Juan Orlando Hernández. (@XiomaraCastroZ)

Juan Orlando Hernández rechaza dar golpe de Estado a Honduras

Pese a que Xiomara Castro asegura que Juan Orlando Hernández dará golpe de Estado a Honduras ahora que es libre gracias a Donald Trump, el expresidente ya lo negó.

Con un post en X, Juan Orlando Hernández dijo que es “falso” la acusación que están haciendo sobre su interés político en Honduras a donde ni siquiera planea regresar.

“No existe ningún plan para mi ingreso al país ni ningún intento de quebrantar el orden constitucional”. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras.

El expresidente aseguró que el llamado de Xiomara Castro “solo busca sembrar el pánico” una táctica que los líderes del Partido Libre, asegura, suelen hacer.

Por otra parte, Juan Orlando Hernández aseguró que están usando su nombre para que el Partido Libre se “aferre” a un poder político que Honduras no les ha dado.