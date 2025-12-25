Xiomara Castro, actual presidenta de Honduras, compartió un mensaje este miércoles 24 de diciembre luego de que se dio a conocer el triunfo de Nasry Asfura.

A través de redes sociales, Xiomara Castro envió un mensaje a los ciudadanos de Honduras deseándoles una Feliz Navidad y adelantó qué pasará tras el triunfo de Nasry Asfura.

¿Quién es Xiomara Castro? (Redes sociales)

Xiomara Castro envía mensaje tras el triunfo de Nasry Asfura en Honduras

Tras la victoria de Nasry Asfura, Xiomara Castro resaltó que seguirá su labor como presidenta de Honduras hasta el 27 de enero de 2026, “ni un día más ni un día menos”.

Xiomara Castro agradeció al pueblo que votó por ella y dijo que pronto estará dando el balance de su gobierno, pero adelantó que deja “un país mejor de como lo encontraron”, resaltando:

Construcción y mantenimiento de escuelas y hospitales

Más de 2 mil carreteras reparadas

Reparación de canchas deportivas y estadios

Subsidios de electricidad y combustible

Modernización de aeropuertos

Mejora de salarios

La presidenta de Xiomara Castro no hizo mención directa de Nasry Asfura, pero dijo que pronto comenzarán los trabajos para hacer la transición de gobierno.