Estados Unidos busca fortalecer la relación económica con Honduras tras llegada de Nasry Asfura

El gobierno de Estados Unidos busca fortalecer la relación económica con Honduras tras la llegada de Nasry Asfura, quien fue reconocido como presidente por el Comité Nacional Electoral.

Desde antes de las elecciones, Donald Trump había expresado su interés en el fortalecimiento de la relación con Honduras, aunque estaba condicionado solo si Nasry Asfura ganaba.

Nasry Asfura asumirá la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2026 y sucederá a Xiomara Castro. Fue declarado presidente electo en Honduras por el Consejo Nacional Electoral el 24 de diciembre de 2025, tras un conteo y revisión de votos ajustado y polémico.

Nasry Asfura. Presidente electo de Honduras (@papialaorden / Instagram)

Estados Unidos y Honduras buscan fortalecer la relación económica tras victoria de Nasry Asfura

A través de redes sociales, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, informó que mantuvo una llamada con Nasry Asfura, presidente electo de Honduras.

El secretario Marco Rubio aseguró que, tras la llegada de Nasry Asfura, Estados Unidos busca fortalecer la relación económica con Honduras que beneficiaría ambos países.

Marco Rubio aprovechó su publicación para felicitar nuevamente a Nasry Asfura por haber recibido el voto mayoritario en las pasadas elecciones de Honduras, celebradas el 30 de noviembre.