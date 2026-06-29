Ante los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio, la NASA activó su Sistema de Coordinación de Respuesta a Desastres para apoyar las labores de emergencia.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos (NASA) proporcionó imágenes satelitales y métricas georreferenciadas a los equipos de emergencia que operan en zonas afectadas de Venezuela.

Además de documentar la catástrofe, las comparativas, captadas antes y después del desastre por satélites, evidencian lo daños estructurales y en la infraestructura siendo el más afectado el estado de La Guaira.

La precisión de estos datos servirán como herramienta clave para facilitar la evaluación del impacto de los daños así como identificar las zonas más afectadas y así se planifique la distribución de ayuda humanitaria.

La Guaira: restringen acceso para agilizar labores de rescate (Juan Pablo Arraez / AP Photo/Juan Pablo Arraez)

Más de 58 mil edificios resultaron dañados tras terremotos en Venezuela

Las imágenes difundidas por la NASA muestran el territorio venezolano en una escala que marca la zona que sufrió un mínimo cambio hasta uno crítico.

Blanco (cambio menor o ningún cambio significativo)

Amarillo (cambio moderado, requiere validación)

Naranja (fuerte disminución de la retrodispacción, posible cambio estructural importante)

Rojo (disminución de retrodispacción muy fuerte, investigación prioritaria)

NASA muestra imágenes satelitales de Venezuela tras terremotos (NASA)

De acuerdo con el mapa de la misión conjunta de NISAR, se estima que tras los dos terremotos en Venezuela cerca de 58 mil 870 edificios resultaron dañados o destruidos.

Complementando estas cifras, el gobierno venezolano ha informado sobre un incremento en el número de víctimas:

Más de 3,150 heridos

Cerca de 68 mil personas desaparecidas

1,450 muertes

Continúan labores de búsqueda y rescate en Venezuela, éstas se mantendrán mientras exista la posibilidad de encontrar sobrevivientes, informó Delcy Rodríguez.

La comunidad internacional continúa enviando ayuda humanitaria y equipos especializados para apoyar las labores de rescate.

Ciudadanos y familiares de personas desaparecidas participan en la tarea de remover en distintos sectores de La Guaira, donde denuncian la insuficiente presencia de maquinaria pesada y personal especializado.