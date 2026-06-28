Los perros rescatistas mexicanos Orly, Balam y Kenai, pertenecientes a la Cruz Roja de Querétaro, han sido desplegados en Venezuela para colaborar con las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto que azotó dicho país.

Acompañados de su entrenador, Edgar Martínez, Orly, Balam y Kenai se integran a un amplio esfuerzo internacional que busca localizar sobrevivientes entre los escombros de las zonas más afectadas.

Orly, Balam y Kenai serán pieza clave en la búsqueda y rescate en Venezuela

Como se ha estado reportando, Venezuela sufrió dos fuertes sismos, destacando un terremoto de magnitud 7.5; dejando graves daños, desaparecidos y pérdidas humanas. De ahí que se haya mandado el apoyo de Orly, Balam y Kenai.

Hoy, el equipo #USAR a nivel pesado de #CruzRojaMexicana parte rumbo a #Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate.



Les deseamos fuerza y éxito en esta gran misión. 🇲🇽🤝🇻🇪#AyudaHumanitaria #BúsquedaYRescate #AcciónHumanitaria #Mexico pic.twitter.com/9fUOfYd8Ke — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) June 28, 2026

Los perros rescatistas, Orly, Balam y Kenai, forman parte de la brigada de México en Venezuela que se une a otros ocho países, incluyendo a España, Suiza y El Salvador, aportando la experiencia del grupo “Urban Search And Rescue” (USAR).

Los caninos serán de vital importancia por su capacidad para detectar el olor humano a largas distancias, incluso cuando existen grandes cantidades de concreto por encima de las víctimas.

Según los expertos, esto supera en tiempo y precisión a diversos equipos tecnológicos avanzados y al personal humano entrenado, lo que acelera significativamente las labores de localización en las horas críticas tras el desastre.

Orly, Balam y Kenai camino a Venezuela (Cruz Roja Querétaro)

Orly, Balam y Kenai harán valer su experiencia y legado en Venezuela

Orly, Balam y Kenai tendrán una labor titánica en Venezuela, como ha sido en otras zonas de desastre; afortunadamente, se tratan de perros con un gran legado y experiencia en este tipo de situaciones.

Orly, Balam y Kenai cuentan con un historial de éxito en desastres globales similares a lo ocurrido en Venezuela. En febrero de 2023, Orly y Balam viajaron a Turquía para asistir tras los sismos en esa región.

Durante 11 días, los caninos rescataron a cuatro personas con vida y localizaron a 36 fallecidas.

Hay que destacar que Orly y Balam son hijos de Athos, el perro rescatista que fue envenenado en 2021 y por el cual se dio el primer juicio penal por maltrato animal con una sentencia condenatoria en México.