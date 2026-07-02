Por los terremotos ocurridos en Venezuela, Topos México está en busca de voluntarios para apoyar en las labores de rescate al pueblo venezolano.

El voluntariado para Topos México es para hoy 2 de julio de 2026, en la Ciudad de México (CDMX) en alguna de las sedes donde necesitan ayuda para que Venezuela reciba el apoyo de forma correcta.

Topos México busca voluntarios para ayudar a Venezuela

Han sido diversos los rescatistas que se han unido a ayudar a Venezuela tras los dos terremotos que vivieron el 27 de junio de 2026, siendo Topos México uno de ellos.

Sin embargo, Topos México ha compartido que necesita voluntarios para seguir ayudando a Venezuela y así pueda recibir el apoyo más rápido.

Los voluntarios que buscan son para la “clasificación, etiquetado y numeración de cajas con ayuda humanitaria” que serán enviados a Venezuela.

Por ello, piden la asistencia hoy a las 8:00 am en cualquiera de estas dos sedes:

Magistrados 75, Ampliación El Sifón, Iztapalapa, CDMX

Pablo Ucello 33, Col. Ciudad de los Deportes, Benito Juárez, CDMX

Asimismo, se pide que los voluntarios lleven etiquetas en color amarillo, naranja y verde de 50 x 25 cm, si está en sus posibilidades. Sin embargo, no es requisito para sumarse a la ayuda.

“Tu tiempo puede hacer la diferencia para que la ayuda llegue de forma organizada y oportuna a quienes más lo necesitan”. Comunicado de Topos México.

Topos México busca voluntarios para la clasificación de donativos para Venezuela. (@topos)

Topos México ya no recibe donativos para Venezuela

Si bien Topos México informó que necesita voluntarios para ayudar a Venezuela, externó que ya no están recibiendo donativos de ningún tipo.

La tarde del 1 de julio de 2026, Topos México agradeció los donativos que estaban haciéndoles llegar para ayudar a Venezuela. Sin embargo, explicaron que sus centros de acopio estaban llenos, así que ya no podían recibir más cosas.

“Actualmente nuestros centros de acopio de Iztapalapa y Cd. De los Deportes ya se encuentran llenos y dejaron de recibir donativos”. Comunicado de Topos México.

Comunicado de Topos México sobre sus centros de acopio. (@topos)

Es para estas sedes que ahora Topos México busca voluntarios para realizar la clasificación de lo que será enviado a Venezuela.