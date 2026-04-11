Jared Isaacman fue nombrado en diciembre de 2024 como el 15° administrador de la NASA por el presidente Donald Trump.

Además de su faceta empresarial, Isaacman ha ganado notoriedad internacional por comandar vuelos espaciales civiles en colaboración con SpaceX, consolidándose como referente de la nueva exploración espacial privada.

¿Quién es Jared Isaacman?

Jared Isaacman es un empresario, piloto y astronauta privado estadounidense, conocido por comandar la misión Inspiration4, la primera completamente civil en orbitar la Tierra.

Jared Isaacman (Instagram | Jared Isaacman (@rookisaacman))

¿Cuántos años tiene Jared Isaacman?

Jared Isaacman nació el 11 de febrero de 1983, por lo que tiene 43 años en 2026.

¿Quién es la esposa de Jared Isaacman?

Jared Isaacman está casado con Monica Isaacman, con quien mantiene una vida familiar relativamente privada, lejos del foco mediático constante.

Jared Isaacman y esposa (Instagram | Jared Isaacman (@rookisaacman))

¿Qué signo zodiacal es Jared Isaacman?

Al haber nacido el 11 de febrero, su signo zodiacal es Acuario.

¿Quiénes son los hijos de Jared Isaacman?

Jared Isaacman tiene hijos, aunque ha mantenido su identidad y detalles personales fuera del ámbito público por motivos de privacidad y seguridad familiar.

¿Qué estudió Jared Isaacman?

Jared Isaacman no siguió una trayectoria universitaria tradicional; dejó la escuela secundaria y se formó de manera autodidacta en tecnología y negocios desde joven.

¿En qué ha trabajado Jared Isaacman?

Jared Isaacman es fundador y director ejecutivo de Shift4 Payments, además de liderar iniciativas aeroespaciales privadas como el Polaris Program en colaboración con SpaceX.