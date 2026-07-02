La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó sobre la ayuda humanitaria que el Gobierno de México ha enviado a Venezuela tras los dos terremotos que devastaron al país sudamericano.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 2 de julio de 2026, Sheinbaum explicó que el apoyo continuará a Venezuela en los próximos días.

Como con el envío de un buque de la Secretaría de Marina (Semar), el cual transportará los insumos reunidos en distintos centros de acopio del país, además de la asistencia que ya brinda la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Se va a enviar un barco de Marina probablemente el día de mañana con acopio que se ha hecho en distintos lugares para poder seguir apoyando a Venezuela” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

El pasado 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos fuertes terremotos casi consecutivos: el primero de magnitud 7.2 y el segundo de 7.5.

Ambos sismos han dejado más de 2 mil personas fallecidas y cerca de 50 mil desaparecidas.

Así va la ayuda de México a Venezuela tras los terremotos al 2 de julio de 2026

Claudia Sheinbaum detalló que, hasta el 2 de julio de 2026, el Gobierno de México ha enviado el siguiente apoyo humanitario a Venezuela:

Despliegue de 250 elementos de la Sedena para labores de apoyo.

Envío de 43.2 toneladas de insumos el 1 de julio.

Transporte de 28 toneladas de alimentos no perecederos y medicamentos el 2 de julio, para un acumulado de 71.2 toneladas de ayuda.

Envío de cinco plantas de energía y 80 kilogramos de material de la Cruz Roja el 30 de junio.

Envío de tres plantas adicionales de energía de emergencia el 1 de julio, con lo que suman ocho plantas equipadas con torres de iluminación y paneles solares, además de los 80 kilogramos de material de la Cruz Roja.

Resultados del agrupamiento “Yumare” del Gobierno de México en Venezuela

La presidenta también informó sobre las acciones realizadas por el agrupamiento “Yumare”, integrado por personal mexicano que participa en las labores de atención a la emergencia.

Entre las principales actividades realizadas destacan:

Coordinación con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela.

Búsqueda y rescate de personas desaparecidas en edificaciones colapsadas.

Reconocimientos en estructuras dañadas con binomios canófilos.

Retiro de escombros mediante herramientas especializadas.

Atención médica y prestación de primeros auxilios.

En cuanto a los resultados obtenidos entre el 26 de junio y el 1 de julio de 2026, el agrupamiento reportó: