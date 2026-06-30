La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que brindará ayuda a 500 mil damnificados por los sismos ocurridos en Venezuela el 24 de junio de 2026, instalando refugios en las zonas más afectadas.

Según Stephanie Hochstetter, directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA), ya se han entregado paquetes de emergencia a 1,200 personas y se cuenta con 3 mil toneladas de alimentos para atender a 10 mil familias en los próximos meses.

Además, se estima una inversión de 874 mil millones de pesos para la reconstrucción de La Guaira.

ONU ayudará a 500 mil damnificados por los sismos en Venezuela

La ONU ha repartido paquetes alimentarios de emergencia a 1,200 personas, pero se espera que en los siguientes meses se repartan más paquetes.

La organización estima donar más de 874 mil millones de pesos para la reconstrucción de La Guaira, considerada la zona 0 de los dos terremotos que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio.

Los venezolanos viven una crisis humanitaria a raíz de los sismos y necesitan cubrir sus necesidades alimentarias, agua potable, refugio y servicios básicos.

Tragedia en Venezuela por terremotos del 24 de junio (MIGUEL GUTIÉRREZ/ EFE)

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU está proporcionando alimentos para cocinar en hogares que aún puedo hacerlo, pero no tienen acceso a suministros.

Actualmente, la ONU cuenta con 3 mil toneladas de alimentos disponibles para repartir en Venezuela, con lo que se espera que 10 mil familias puedan subsistir en dos meses.

ONU busca evitar una crisis alimentaria en Venezuela

Además de los paquetes alimentarios que proporcionan a los afectados por los sismos en Venezuela, la ONU hace compras locales para provechando que hay alimentos disponibles.

La ONU también está coordinado con organizaciones en Colombia, las cuales también pueden proporcionar alimentos a los afectados de manera directa.

La Organización de las Naciones Unidas menciona que hay familias afectadas que no pueden costear alimentos y que viven una crisis económica ya que sus centros de trabajo se encuentran destruidos.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU trabaja desde La Guaira a solicitud de Delcy Rodríguez.