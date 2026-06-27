Google anunció la activación de una serie recomendaciones en el sistema operativo Android para los usuarios que se encuentren en Venezuela.

Lo anterior, luego de los sismos que azotaron el estado de La Guaira el 24 de junio, dejando hasta el momento más de 920 personas muertas y 51,000 desaparecidos por sismos.

Terremotos en Venezuela dejan miles damnificados en La Guaira (Javier Campos / AP Photo/Javier Campos)

¿Cómo funcionan las recomendaciones de Google para Android para usuarios en Venezuela? Te decimos

Mediante un comunicado, Google informó que, tras los sismos que sacudieron al país, activó las recomendaciones de Android para todos los usuarios que se encuentren en Venezuela.

Puntualmente, todos los usuarios que se encuentren cerca o en el estado de La Guaira, verán una tarjeta de “notificación de crisis” al momento en el que ingresen a Google Maps en Android.

Al hacer click en ella, los usuarios obtendrán mayor información acerca de la situación actual en la región, además de que podrán compartir su ubicación con sus contactos.

Adicional, en caso de buscar alguna ruta que los dirija hacia La Guaira o alguna zona afectada, usuarios Android recibirán una alerta que les indica si esta se encuentra afectada, recibiendo alternativas en cuanto sea posible.

Google señaló que con la intención de informar a los usuarios, se mantendrá activa una alerta SOS.

En esta, al momento en que realicen una búsqueda relacionada con los sismos que afectaron al país, reciban una alerta en caso de suscitarse alguna emergencia en la zona.

Google activa recomendaciones de Android para usuarios en Venezuela (Google)

Así operan las alertas de Google para Android en caso de sismo

Google reveló que sus alertas en caso de sismos para los usuarios Android funcionan gracias a la integración de un acelerómetro en los dispositivos móviles.

Dicho sensor detecta movimientos, por lo que se mantiene alerta ante vibraciones que podría considerar como bruscos.

Aunado a esta situación, los teléfonos Android cuentan en su mayoría con la capacidad de detectar una onda sísmica, por lo que de inmediato genera una alerta para los usuarios.

El sistema de Google almacena la información, y en caso de detectar un patrón en celulares que se encuentre dentro de la misma zona enviará una alerta, además de informar la magnitud y posibles daños del sismo.

Según Google, el acelerómetro de los celulares Android es capaz de identificar más rápido la llamada onda P, la primera onda de energía que se propaga en un sismo.

La compañía aún realiza pruebas, a la espera de pulir detalles y brindar herramientas a las personas para ayudar en un caso como este, de emergencia prácticamente nacional.