Durante la tarde de este 30 de junio, se vivió un fenómeno extraño al presentarse un cielo rojo en Caracas, Venezuela, algo que sorprendió a todos los pobladores.

Y es que el cielo rojo en Caracas, maravilló como asustó a la gente, pues se da casi una semana después de los terremotos en Venezuela del pasado 24 de junio.

Cielo Rojo en Caracas (Especial)

¿Qué provocó el cielo rojo en Caracas?

De acuerdo con especialistas, el cielo rojo en Caracas, Venezuela, se trata de un efecto conocido como “candilazo”, el cual se da cuando hay las condiciones atmosféricas adecuadas en una zona amplía.

En sí el “candilazo” es un efecto óptico que ocurre cuando la atmósfera permite una dispersión intensa de la luz solar durante el atardecer, provocando que haya cosas como el cielo rojo en Caracas.

Por lo general suele presentarse cuando existen grandes cantidades de partículas suspendidas en la atmósfera, lo que intensifica los colores cálidos justo antes de que el Sol desaparezca en el horizonte.

Básicamente las partículas en el aire son las que “pintan” de color rojo el cielo, reaccionando con la luz del Sol que pega directamente en su contra, haciendo un efecto de prisma masivo.

Cielo rojo en Caracas (Especial)

El cielo rojo de Caracas no tiene nada que ver con los terremotos

Debido a que está reciente el recuerdo de los terremotos en Venezuela del 24 de junio, muchos pobladores pensaron que el cielo rojo de Caracas tenía que ver algo con estos.

Ya sea como consecuencia de los terremotos, o bien, que el cielo rojo de Caracas anunciaba que habría otro movimiento telúrico de gran magnitud en Venezuela.

Sin embargo, expertos señalan que esto no tiene nada que ver con los sismos; no es una consecuencia de los mismos ni está avisando de la llegada de uno nuevo.

Pidiendo a la población que lo tome con calma y que no caiga en las supersticiones, pues este color de cielo que hubiera dado incluso si no sucedían los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela.