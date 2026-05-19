Claudia Sheinbaum criticó a las autoridades de Chihuahua por incluir logotipos del departamento de policía de Nueva York en patrullas municipales.

“Es la idea neoliberal de que lo extranjero es superior” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Tras mostrarle imágenes del diseño el 19 de mayo de 2026, la presidenta de México calificó el acto como ilegal y una muestra de mentalidad neoliberal que privilegia lo extranjero sobre lo nacional.

Sheinbaum defendió la identidad mexicana y aseguró que prefiere Chihuahua antes que Nueva York, aunque cuestionó si el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza pensaría lo mismo.

Hasta ahora, el municipio de Chihuahua no ha ofrecido explicación oficial.

Así reaccionó Sheinbaum a patrullas de Chihuahua con logos de la policía de Nueva York

Claudia Sheinbaum criticó recientemente a las autoridades de Chihuahua por incluir logotipos del departamento de policía de Nueva York en sus patrullas municipales.

Esto luego de que el reportero Manuel Pedrero le presentó imágenes de las patrullas de Chihuahua que contaban con el logo de la policía de Nueva York (NYPD).

La mandataria calificó este acto como ilegal y una muestra de una mentalidad neoliberal que erróneamente considera lo extranjero como superior a lo nacional.

Durante su conferencia de prensa, defendió la identidad mexicana y cuestionó el sentido de pertenencia de los funcionarios locales responsables de este diseño.

“Y si bien hay que tomar una visión de todos los países para avanzar, pues hay una diferencia muy grande y es que nosotros, pues estamos orgullosos de ser mexicanos ... es esta visión de que los de allá son mejores de los que acá, y así debe de ser en el caso que mencionas, no es su propia estrategia” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum aseguró que ella prefiere Chihuahua que Nueva York, pero no sabe si Marco Antonio Bonilla Mendoza podría decir lo mismo.

“Yo prefiero Chihuahua que Nueva York, pero no sé si el alcalde de Chihuahua también, a lo mejor no” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Enfatizó que México cuenta con su propia identidad por lo que no es necesario copiar modelos externos.

Autoridades de Chihuahua no han explicado el uso del logo de la policía de Nueva York en sus patrullas

Cabe recordar que el tema de patrullas de Chihuahua con logos del departamento de policía de Nueva York no es nuevo.

Y es que diciembre del 2025 se denunció a través de las redes sociales que las nuevas patrullas del municipio de Chihuahua portan en su diseño el logo característico de la NYPD junto con la leyenda del Ayuntamiento local.

A través de su cuenta de X, Alfredo Acosta señaló que si las patrullas de Chihuahua portan en su diseño el logo característico de la NYPD era por un acuerdo de capacitación entre ambas instituciones.

“Las patrullas de la Policía Municipal de Chihuahua llevan el logo del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) debido a un acuerdo de capacitación firmado por el Gobierno Municipal de Chihuahua con dicha corporación estadounidense” Alfredo Acosta

Hasta el momento, las autoridades municipales de Chihuahua no han emitido una explicación oficial sobre el origen del diseño de las patrullas ni si existe algún convenio de hermanamiento o capacitación que justifique el uso de la imagen.