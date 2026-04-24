Michael McCaul es un abogado y congresista republicano en Estados Unidos, que tiene participación en el Comité de Seguridad Nacional y que ha tenido conversación con Claudia Sheinbaum.

Pero ¿qué más se sabe de él? Te compartimos quién es Michael McCaul con estos datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Michael McCaul?

Michael Thomas McCaul Sr. o bien, Michael McCaul es un político y abogado en Estados Unidos, cuyo puesto actual es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Los padres de Michael McCaul son Frances Jane y James Addington McCaul; el político tiene ascendencia alemana, irlandesa e inglesa.

Michael McCaul es miembro del Partido Republicano y se ha desempeñado desde hace varios años en la política de Estados Unidos.

Tras nueve reelecciones, ha señalado que no se presentará para las elecciones 2026 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Michael McCaul ha sido uno de los políticos que apoya las políticas antiinmigración de Donald Trump y uno de los miembros de la Cámara más ricos.

Actualmente, el político vive con su familia en la exclusiva ciudad de West Lake Hills, en Austin, Texas.

Michael McCaul, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. (@RepMcCaul)

En 2024, Michael McCaul se vio envuelto en un escándalo al ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Dulles tras estar aparentemente borracho. Sin embargo, dijo haber mezclado un ansiolítico con alcohol.

¿Qué edad tiene Michael McCaul?

Michael McCaul tiene 64 años de edad, pues nació el 14 de enero de 1962.

¿Quién es la esposa de Michael McCaul?

La esposa de Michael McCaul es Linda Mays McCaul, quien pertenece a una familia de empresarios ligados con Clear Channel Communications, Lowry Mays y Mark Marks.

Linda McCaul y Michael McCaul. (@michaeltmccaul)

¿Qué signo zodiacal es Michael McCaul?

Michael McCaul es del signo zodiacal de Capricornio, pues nació el 14 de enero.

¿Cuántos hijos tiene Michael McCaul?

Michael McCaul tiene 5 hijos:

Caroline McCaul

Jewell McCaul

Lauren McCaul

Michael McCaul

Avery McCaul

Michael McCaul y Linda McCaul con sus cinco hijos. (@michaeltmccaul)

¿Qué estudió Michael McCaul?

Michael McCaul estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Trinity de San Antonio y tiene un doctorado en Jurisprudencia en la Universidad de St. Mary’s.

Michael McCaul estudió la preparatoria en la Escuela Preparatoria Jesuita de Dallas.

Asimismo, Michael McCaul obtuvo una beca ejecutiva senior en la Escuela Kennedy de Harvard.

Michael McCaul, congresista republicano. (@RepMcCaul)

¿En qué ha trabajado Michael McCaul?

Michael McCaul es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos del distrito de Texas. Sin embargo antes presidió el estos puestos: