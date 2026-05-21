El gobierno de Chihuahua firmó un acuerdo con Israel que no está registrado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Así lo ha denunciado el colectivo Salvemos los Cerros, quienes compartieron que la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) firmó un acuerdo de colaboración con la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Mashav) en febrero de 2023.

Sin embargo, este acuerdo no sería legal, pues no está registrado ante las instancias correspondientes.

Firma de acuerdo entre Chihuahua e Israel (JCAS)

Chihuahua firmó acuerdo ilegal con Israel, denuncia colectivo

El colectivo Salvemos los Cerros denunció que la JCAS de Chihuahua firmó un acuerdo ilegal con la Mashav de Israel.

Se trata de un acuerdo de cooperación firmado el 23 de febrero de 2023 por Mario Mata, director de la JCAS y el embajador de Israel en México, Zvi Tal, con vigencia hasta 2027.

Este acuerdo, llamado Plan de Cooperación entre la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, no fue registrado ante:

SRE

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid)

colectivo Salvemos los Cerros (Salvemos los Cerros de Chihuahua/ Facebook)

El colectivo Salvemos los Cerros compartió que en 2025 la Amexcid confirma que, tras una búsqueda exhaustiva, “no se encontró registro alguno del Plan de Cooperación firmado por la JCAS con la agencia israelí MASHAV”.

Asimismo, resaltó que el acuerdo que no fue registrado, viola los artículos 6 y 9 de la Ley sobre la Celebración de tratados.

Estos artículos señalan que el Ejecutivo Federal debe someter a aprobación todos los tratados para poder ser vinculatorios; asimismo, se señala que el gobierno de México no reconocerá resoluciones de órganos internacionales si comprometen la seguridad, el orden público o cualquier interés del Estado, respectivamente.

“El colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua, que ha encabezado las denuncias contra este convenio, calificó la confirmación de la AMEXCID como una prueba irrefutable de la ilegalidad en que incurrió la JCAS” Colectivo Salvemos los Cerros

JCAS de Chihuahua “aceptó” firma de acuerdo ilegal con Israel

El colectivo Salvemos los Cerros señaló además que la SRE aseguró, a través de un oficio, que el acuerdo con Israel “difiere sustancialmente de aquel que fuera dictaminado por la consultoría jurídica”.

Por ello, exigió una copia firmada del plan de cooperación con Israel a la JCAS; sin embargo, esta no se entregó bajo el argumento de que no era competente para gestionar el registro de un convenio internacional.

Con ello, el colectivo aseguró que con dicha afirmación, la JCAS aceptó que violó la ley.

Por otra parte, resaltó que el acuerdo firmado entre Chihuahua e Israel se enfoca en tecnología agrícola.

Sin embargo, la JCAS no tiene atribuciones en dichos temas y solo puede trabajar en temas urbanos.