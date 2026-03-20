El regreso de la cabeza olmeca que fue prestada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 2024 se encuentra en riesgo por la guerra en Medio Oriente.

Esta cabeza, prestada junto con otras 4 piezas al museo Louvre de Abu Dabi, debía ser devuelta en abril de 2025, cuando terminaba la exhibición.

Ahora, con el conflicto entre Irán e Israel, donde también se ha involucrado Estados Unidos, su regreso a México, así como su resguardo, se mantiene en duda.

Cabeza Olmeca prestada a museo Louvre en riesgo de no regresar a México

Una cabeza olmeca que fue prestada para una exhibición temporal en el museo Louvre en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, no ha podido ser devuelta a México por la guerra en Medio Oriente.

El regreso de esta pieza monumental que pesa alrededor de 4 mil 200 kilos se ha retrasado en varias ocaciones; sin embargo, ahora su retorno está en riego debido a que se encuentra en un país en tensión por la guerra en Medio Oriente.

De acuerdo con Iván Ascencio, estudiante de la Universidad Veracruzana, esta cabeza olmeca es una de las 10 que se localizaron en San Lorenzo Tenochtitlán, Veracruz, una de las ciudades más importantes de dicha cultura.

La pieza, identificada como la Cabeza Colosal Olmeca no. 5, de entre 1200-500 a.C., fue prestada por el INAH para su exhibición desde el 20 de septiembre de 2024 junto co las piezas:

máscara ceremonial de la antigua ciudad maya Calakmul, Campeche (600 a.C.-1521d.C.)

incensario tipo teatro de la cultura teotihuacana (100a.C-800d.C.), con carbón y copal

máscara antropomórfica de Teotihuacán, asociada con la agricultura y la fertilidad (100a.C-800d.C.)

atlante de Chichén Itzá (600a.C-1521d.C.) del Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Ahora, las autoridades competentes buscan obtener mecanismos legales que permitan garantizar la protección y eventual regreso de la cabeza olmeca a México.