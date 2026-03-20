La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que México está blindado ante una posible crisis energética por los recientes conflictos en Medio Oriente protagonizados por Irán, Estados Unidos e Israel.

“Es una gran noticia que México trabajó por muchos años en generar estos blindajes económicos para podernos aislar y proteger de fenómenos como una guerra”. Emilio Romano, presidente de la ABM

Así lo afirmó el presidente de la ABM, Emilio Romano, al señalar que México trabajó durante muchos años en construir blindajes económicos para protegerse de guerras o situaciones como la que se desarrolla en Irán.

México cuenta con una macroeconomía estable; ABM (Vahid Salemi / AP)

México cuenta con una macroeconomía estable: ABM

En conferencia de prensa durante la 89 edición de la Convención Bancaria, la ABM resaltó que por años el país ha trabajado para mantener una macroeconomía estable.

Gracias a estas precauciones, México puede enfrentar los impactos de la guerra que actualmente presionan los mercados globales.

“El tipo de cambio y los índices macroeconómicos no se han alterado de manera importante. La bolsa también está mostrando estabilidad” Emilio Romano, presidente de la ABM

No obstante, Emilio Romano reconoció que el conflicto en Medio Oriente podría tener impactos en los precios de los combustibles y reflejarse en un aumento en la inflación en México.

Por lo anterior, señaló que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum está actuando para tratar de impedir que la inflación se refleje en los consumidores mexicanos.

Billetes del Banco de México (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

ABM alista programa para reducir comisiones en pagos con tarjeta en gasolineras

La ABM informó que el sector bancario del país presentará el 19 de marzo, durante la inauguración de la convención bancaria encabezada por Claudia Sheinbaum, un programa de apoyos enfocado en la reducción de comisiones.

Este plan estará dirigido a los pagos con tarjeta en gasolineras, con el objetivo de desincentivar el uso de efectivo al comprar combustible y, al mismo tiempo, evitar posibles aumentos en los precios.