En medio de las tensiones internacionales, la ubicación del portaaviones francés Charles de Gaulle fue revelada accidentalmente por un marinero que usaba Strava (una aplicación de atletismo) cerca de Chipre, en Medio Oriente.

“La ubicación del portaaviones francés, FS Charles de Gaulle, ha sido revelada por un marinero que usaba Strava mientras trotaba en la cubierta del barco” Usuarios en redes

Durante un discurso transmitido en televisión nacional, el presidente francés Emmanuel Macron aseguró que era necesario que su país actuara en el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo compromete el precio del petróleo y gas.

Macron ha señalado que el despliegue frente a las costas de Chipre es meramente defensivo y contempla:

8 fragatas

2 portahelicópteros anfibios

1 portaaviones Charles de Gaulle

Portaaviones francés Charles de Gaulle es ubicado cerca de Medio Oriente (Especial)

Emmanuel Macron anunció defensiva en el Estrecho de Ormuz

Previo a revelarse la ubicación del portaaviones francés Charles de Gaulle, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el despliegue de la Armada francesa para una “misión defensiva” en el estrecho de Ormuz.

Explicó que este plan, que se coordina con países europeos y no europeos, contempla escoltar buques comerciales y petroleros con el objetivo de restablecer progresivamente la navegación.

Durante su visita oficial a Chipre, señaló que Francia defenderá la isla tras los ataques con drones y misiles registrados en los últimos días y atribuidos a Irán; “Cuando Chipre es atacada, Europa es atacada”.

Emmanuel Macron también dirigió un mensaje a Israel, Irán y Estados Unidos para poner fin al conflicto regional y terminar con la guerra que ha afectado el comercio en la zona.