Durante la conferencia en la mañanera de Claudia Sheinbaum, el gobierno de México calificó de “medida extrema” la ruptura de relaciones con Perú; sin embargo, subrayó que se mantendrá la relación económica.

“Nosotros siempre estuvimos dispuestos al diálogo y a la solución pacífica de las controversias, y por eso es que como ha dicho la presidenta, lamentamos y rechazamos una medida tan extrema” Pablo Monroy Conesa, director general para América del Sur

México habla sobre la ruptura de relaciones con Perú

A la presidenta Claudia Sheinbaum se le preguntó sobre la ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras brindar asilo a Betssy Chávez.

El gobierno de México calificó la ruptura de relaciones diplomáticas como una medida “extrema”; el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez dijo:

“El gobierno de Perú ha decidido romper relaciones con México, entonces no se van a mantener las relaciones diplomáticas; sin embargo, sí se van a mantener las relaciones consulares por lo pronto, para poder seguir prestando atención a nuestros ciudadanos en Perú y que el gobierno de Perú pueda prestar atención a sus ciudadanos en México, eso es lo que se mantendría por el momento” Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte

Velasco Álvarez también enfatizó que la relación de México se mantendrá con el pueblo peruano, pues es un pueblo con el que hay relación histórica.

Por su parte, Pablo Monroy Conesa, director general para América del Sur, Monroy Conesa recordó los hechos de la destitución de Pedro Castillo, a cuya familia México le otorgó asilo en 2022.

“Finalmente cuando logramos negociar con el gobierno de Perú los salvoconductos para que pudieran salir la familia de Pedro Castillo, fue cuando fui declarado persona non grata, lo cual lo llevo como un timbre de orgullo porque cumplimos con esa tradición humanista de asilo político y refugio a personas” Pablo Monroy Conesa, director general para América del Sur

El director general para América del Sur también recordó que México no expulsó al embajador de Perú, sino fue el propio gobierno peruano quien lo retiró; a pesar de ello la cooperación entre Perú y México siguió.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que la relación comercial con Perú continuará, es decir que solo las relaciones diplomáticas fueron las que concluyeron con el país de América del Sur.