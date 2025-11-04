Mediante sus redes sociales, el presidente interino José Jeri Ore expulsó a la encargada de la embajada de México en Perú, Karla Ornelas, tras anunciar la ruptura de relaciones diplomáticas.

La tarde de este lunes 3 de noviembre, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, declaró que México habría intervenido en “reiteradas” ocasiones en su política interior.

Karla Ornelas es la encargada de la embajada de México en Perú debido a la salida del embajador Pablo Conesa, a quien le dieron 72 horas para dejar el país tras lo ocurrido con Pedro Castillo.

Karla Ornelas (Especial)

Perú expulsa a representante de México, Karla Ornelas, tras ruptura de relaciones diplomáticas

En el mensaje del presidente interino de Perú se señala la expulsión de la representante de México, Karla Ornelas, a quien se le notificó hoy lunes 3 de noviembre que debe abandonar el país.

En consecuente y como expresó el canciller Hugo de Zela tras ruptura de relaciones, Karla Ornelas tendrá un plazo perentorio para volver a México.

El cual se tiene que establecer entre México y Perú para que Karla Ornelas dejé dicho país en un periodo razonable para una salida ordenada, por lo que varía en cuanto a días.

Sin embargo y hasta el momento, ni el gobierno mexicano ni la encargada de la embajada de México se han pronunciado sobre la ruptura de relaciones con Perú o el presunto asilo de Betssy Chávez.