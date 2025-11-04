El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), respondió con firmeza a Perú tras el anunció de la ruptura diplomática por el asilo político a Betssy Chávez.

A través de un comunicado, emitido la noche de hoy lunes 3 de noviembre de 2025, México lamentó y externo su rechazo a la decisión unilateral tomada por el actual gobierno de Perú.

México responde a Perú: rechaza ruptura diplomática por Betssy Chávez y defiende asilo político

La noche de este lunes el gobierno de México se pronunció tras el anunció de Perú, en donde indicó su rompimiento en las relaciones diplomáticas con nuestro país.

En el comunicado, México confirmó que otorgó asilo político a Betssy Chávez, exprimera ministra de Perú, luego de que manifestara una “persecución política de Estado” en su contra.

Al respecto, México señaló que su decisión se encuentra en total apego a la Convención de Caracas, en materia de asilo político, de la que ambos países son parte.

Aseveraron que el asilo político fue otorgado a Betssy Chávez tras llevar a cabo una “evaluación minuciosa y estricta” del caso, ponderando en este caso el humanismo mexicano.

Ante la decisión de Perú, la SRE reiteró que, como lo reconoce la propia ONU, el asilo político “ no puede ser considerado un acto inamistoso ” de ningún país.

Es por ello que rechazó la decisión tomada de manera unilateral por el actual gobierno de Perú, de romper relaciones diplomáticas tras brindar refugio a Betssy Chávez, misma que calificó de ser " excesiva y desproporcionada “.

De esta manera, México insistió en que su decisión corresponde a un acto legítimo, y que se encuentran en apegada al derecho internacional.