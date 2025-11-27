Pedro Castillo recibió sentencia de cárcel en Perú bajo el cargo de conspiración para una rebelión.

El expresidente estuvo en prisión preventiva desde el 7 de diciembre de 2022 tras anunciar:

La disolución del Congreso

Un gobierno de excepción

Un toque de queda

La reorganización del sistema judicial

Un juzgado en Perú llegó a la conclusión de que en aquél día el entonces mandatario tuvo una tentativa de autogolpe de Estado.

Sentencian a Pedro Castillo a casi 12 años de cárcel

Este jueves 27 de noviembre, a más de tres años de su detención, Pedro Castillo fue condenado por la justicia peruana.

La fiscalía solicitó 34 años de cárcel, pero al final la sentencia fue de 11 años, 11 meses y 15 días de prisión.

Pedro Castillo (Reuters )

Dentro de la sentencia se incluyeron dos años de inhabilitación. Esto quiere decir que Pedro castillo no podrá ejercer funciones o cargos públicos.

El expresidente también fue absuelto de delitos como abuso de poder y perturbación del orden público debido a falta de antecedentes.

Esto sumado a que sus acciones no constituían la realización de alguno de estos dos delitos.

Ahora Pedro castillo estará en prisión hasta el 21 de mayo de 2034.

Aníbal Torres y Betssy Chávez recibieron la misma pena que el expresidente de Perú. Sin embargo Chávez continúa aislada en la embajada de México.