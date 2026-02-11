Desde el primero de febrero, Estados Unidos reforzó sus medidas de seguridad para el ingreso de extranjeros, por lo que amplió la lista de países que deben someterse a la prueba de identidad obligatoria; México está incluido.

Con base en la lista publicada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en la red social X, los países son:

  • Argentina
  • Bolivia
  • Brasil
  • Chile
  • Colombia
  • Costa Rica
  • Cuba
  • República Dominicana
  • Ecuador
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Haití
  • Honduras
  • México
  • Nicaragua
  • Panamá
  • Paraguay
  • Perú
  • Uruguay
  • Venezuela
Países a los que Estados Unidos puede solicitar prueba de identidad
Países a los que Estados Unidos puede solicitar prueba de identidad (@DHSgov)

¿Qué es la prueba de identidad que exigen autoridades migratorias de Estados Unidos?

Una prueba de identidad obligatoria bajo sospecha o durante investigaciones es una medida de seguridad que obliga a una persona a probar su identidad ante agentes migratorios (ICE, CBP).

Ésta se solicita cuando existen indicios o sospechas de que la persona ha cometido o tiene planes de cometer un delito e incluso si puede aportar información sobre una actividad ilícita.

La medida de seguridad tiene como objetivo prevenir el robo de identidad, combatir el fraude, investigar delitos así como localizar a personas reportadas como desaparecidas.

Su solicitud está respaldada por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Prueba de identidad bajo sospecha y durante investigaciones

¿Cómo se realiza una prueba de identidad?

  • La persona que desee ingresar a Estados Unidos deberá presentar los documentos de identidad (DNI, pasaporte, licencia) que autoridades migratorias le soliciten.
  • Tal solicitud no debe ser un actor arbitrario.
  • Negarse a realizar la prueba es considerada una infracción administrativa grave.
  • La persona tiene derecho a solicitarle al agente migratorio a que se identifique si éste no lo hizo al momento de la solicitud, así como le indique el motivo a fin de descartar prejuicio y discriminación.
  • En caso de no contar con papeles de identidad, la persona puede ser llevada a una comisaría donde se identificará por medio de datos biométricos (huellas, reconocimiento facial).
