Desde el primero de febrero, Estados Unidos reforzó sus medidas de seguridad para el ingreso de extranjeros, por lo que amplió la lista de países que deben someterse a la prueba de identidad obligatoria; México está incluido.

Con base en la lista publicada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en la red social X, los países son:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Países a los que Estados Unidos puede solicitar prueba de identidad (@DHSgov)

¿Qué es la prueba de identidad que exigen autoridades migratorias de Estados Unidos?

Una prueba de identidad obligatoria bajo sospecha o durante investigaciones es una medida de seguridad que obliga a una persona a probar su identidad ante agentes migratorios (ICE, CBP).

Ésta se solicita cuando existen indicios o sospechas de que la persona ha cometido o tiene planes de cometer un delito e incluso si puede aportar información sobre una actividad ilícita.

La medida de seguridad tiene como objetivo prevenir el robo de identidad, combatir el fraude, investigar delitos así como localizar a personas reportadas como desaparecidas.

Su solicitud está respaldada por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Prueba de identidad bajo sospecha y durante investigaciones (Migración Colombia )

¿Cómo se realiza una prueba de identidad?

La persona que desee ingresar a Estados Unidos deberá presentar los documentos de identidad (DNI, pasaporte, licencia) que autoridades migratorias le soliciten.

Tal solicitud no debe ser un actor arbitrario.

Negarse a realizar la prueba es considerada una infracción administrativa grave.

La persona tiene derecho a solicitarle al agente migratorio a que se identifique si éste no lo hizo al momento de la solicitud, así como le indique el motivo a fin de descartar prejuicio y discriminación.

En caso de no contar con papeles de identidad, la persona puede ser llevada a una comisaría donde se identificará por medio de datos biométricos (huellas, reconocimiento facial).