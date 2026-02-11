Desde el primero de febrero, Estados Unidos reforzó sus medidas de seguridad para el ingreso de extranjeros, por lo que amplió la lista de países que deben someterse a la prueba de identidad obligatoria; México está incluido.
Con base en la lista publicada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en la red social X, los países son:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- República Dominicana
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- Haití
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Uruguay
- Venezuela
¿Qué es la prueba de identidad que exigen autoridades migratorias de Estados Unidos?
Una prueba de identidad obligatoria bajo sospecha o durante investigaciones es una medida de seguridad que obliga a una persona a probar su identidad ante agentes migratorios (ICE, CBP).
Ésta se solicita cuando existen indicios o sospechas de que la persona ha cometido o tiene planes de cometer un delito e incluso si puede aportar información sobre una actividad ilícita.
La medida de seguridad tiene como objetivo prevenir el robo de identidad, combatir el fraude, investigar delitos así como localizar a personas reportadas como desaparecidas.
Su solicitud está respaldada por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
¿Cómo se realiza una prueba de identidad?
- La persona que desee ingresar a Estados Unidos deberá presentar los documentos de identidad (DNI, pasaporte, licencia) que autoridades migratorias le soliciten.
- Tal solicitud no debe ser un actor arbitrario.
- Negarse a realizar la prueba es considerada una infracción administrativa grave.
- La persona tiene derecho a solicitarle al agente migratorio a que se identifique si éste no lo hizo al momento de la solicitud, así como le indique el motivo a fin de descartar prejuicio y discriminación.
- En caso de no contar con papeles de identidad, la persona puede ser llevada a una comisaría donde se identificará por medio de datos biométricos (huellas, reconocimiento facial).